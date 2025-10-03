Kopic, mesaj pentru jucători Ce spune despre victoria cu Unirea Slobozia + Laude pentru eroul de la Clinceni

UNIREA SLOBOZIA - DINAMO 0-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria obținută la Clinceni.

Tehnicianul dinamovist s-a arătat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi, în contextul în care terenul a fost plin de apă pe toată durata partidei. Kopic a vorbit și despre Stipe Perica, marcatorul unicului gol al partidei.

UNIREA SLOBOZIA - DINAMO. Zeljko Kopic: „Sunt fericit”

„Mi-am dorit să fim puternici în dueluri, să avem forță în duelurile aeriene și să ducem mingea cât mai mult în jumătatea adversă. Am reușit asta, iar totul a culminat cu golul lui Perica.

El este un jucător care are reacție bună, are acest instinct. A fost acea situație, el a fost acolo și a reușit să marcheze. Știți că el a avut niște probleme încă de la începutul sezonului, de asta am făcut rotație de multe ori pe acel post.

Sunt fericit, avem o perioadă lungă de când nu am mai pierdut. Azi a fost foarte important să obținem cele 3 puncte, mai ales pentru suporteri și pentru că se împlinesc 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan.

A fost un meci important, acum urmează pauza de națională și trebuie să ne pregătim bine pentru meciul cu Rapid”, a declarat Zeljko Kopic, la finalul partidei.

„Știam cât de important este să câștigăm”

„Nu îmi place să pun presiune pe jucători, dar toți știam cât de important era să câștigăm. Azi am văzut o conexiune și este foarte important.

I-am spus lui Armstrong să fie atent. Nu pot spune că este vânat, dar eu trebuie să îmi fac jobul și să îmi protejez echipa”, a mai adăugat tehnicianul dinamovist.

