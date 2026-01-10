„Save the date!” Așteptarea ia sfârșit pentru fanii lui Dinamo. Clubul a anunțat ziua în care vor începe lucrările la noul stadion

CS Dinamo a anunțat ziua care va marca startul lucrărilor pentru noul stadion al clubului.

Între timp, vor începe și lucrările pentru demolarea vechii arene din „Ștefan cel Mare”.

După momentele bune traversate în sezonul precedent și cel actual al Ligii 1, Dinamo urmează să aibă și un stadion pe care să poată disputa partidele de pe teren propriu.

După ce fanii dinamoviști au fost anunțați în vederea unui eveniment pentru a-și lua „la revedere” de la vechea arenă”, a cărei demolare urmează să înceapă pe 19 ianuarie, clubul a transmis că va organiza o altă întâlnire, în ziua imediat următoare, pentru startul lucrărilor la noul stadion.

„Save the date: 20 ianuarie! Zi istorică pentru familia sportului dinamovist. Pe 20 ianuarie, de la ora 12:00, ne întâlnim în «Potcoava» de la intrarea principală pentru a marca startul lucrărilor la Noul Stadion Dinamo.

Așteptăm alături de noi toți suporterii, fostele glorii și toți cei care au făcut posibil acest proiect visat de generații întregi de dinamoviști”, a transmis CS Dinamo pe pagina de Facebook.

FOTO. Cum va arăta noul stadion Dinamo

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Stadionul de 117 milioane de euro va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

