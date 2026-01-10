Craiova a ascuns bătaia FOTO. Nsimba a sărit la gâtul unui adversar, iar camera de filmat s-a mutat imediat pe altcineva

Universitatea Craiova - VFB Stuttgart II, scor 2-3. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul grupării din Bănie, a fost protagonistul unor momente tensionate în meciul cu echipa secundă a clubului din Bundesliga.

Concret, în minutul 23 al partidei din Antalya, Nsimba a fost faultat din lateral, la marginea careului de 16 metri advers.

Nsimba a sărit la gâtul unui adversar

Ulterior, atacantul oltenilor s-a ridicat de pe gazon și i-a băgat mâna în gât unui adversar, moment în care un jucător al nemților a încercat să-i despartă pe cei doi, iar jucătorii Craiovei au intervenit și ei.

De menționat că partida a putut fi vizionată timp de aproximativ 30 de minute pe canalul de YouTube al oltenilor, dar condițiile meteo nefavorabile le-au dat bătăi de cap celor care s-au ocupat de transmisie.

Cert este că în momentul conflictului dintre cele două echipe, camera a fost mutată imediat de la locul faptei și îndreptată spre portarul Craiovei, Isenko.

Nu este primul incident de acest gen petrecut în cantonamentul formației antrenate de Filipe Coelho.

La primul test din Turcia, 1-0 cu Konyaspor, partida a fost întreruptă temporar de o bătaie generală între jucătorii cele două echipe.

Universitatea Craiova - VfB Stuttgart II 2-3

De această dată, Universitatea Craiova a pierdut. Toate cele cinci goluri ale partidei au fost marcate în repriza secundă.

Stuttgart II a condus cu 2-0 (Mansour '52, Olivier '72); elevii lui Filipe Coelho au egalat (Houri '74, Nsimba '78), însă scorul final a fost stabilit de Kastanaras ('88).

Cum au arătat cele două echipe:

Universitatea Craiova: Isenko – Teles, Rus, Romanchuk – Mora, Anzor, Crețu, Cicâldău, Matei – Nsimba, Etim. Antrenor: Filipe Coelho.

Isenko – Teles, Rus, Romanchuk – Mora, Anzor, Crețu, Cicâldău, Matei – Nsimba, Etim. Filipe Coelho. Rezerve: Popescu, Lung – Stevanovic, Fălcușan, Gașpar, Ștefan, Șerban, Mogoș, Băsceanu, Houri, Muntean, Bancu, Băluță.

Popescu, Lung – Stevanovic, Fălcușan, Gașpar, Ștefan, Șerban, Mogoș, Băsceanu, Houri, Muntean, Bancu, Băluță. Stuttgart II: Van Der Felsen – Penna, Di Benedetto, Kohler, Nankishi, Luers, Fressle, Spalt, Quro-Tagha, Notnagel, Gluck. Antrenor: Michael Schiele.

Van Der Felsen – Penna, Di Benedetto, Kohler, Nankishi, Luers, Fressle, Spalt, Quro-Tagha, Notnagel, Gluck. Michael Schiele. Rezerve: Herweth, Groib, Kastanaras, Sessa, Korkut, Hajdini, Fritschi, Olivier, Kaufmann, Jatta, Sanko.

Andrei Nicolescu și-a spionat rivala

În același timp cu amicalul Craiovei s-a desfășurat și partida celor de la Rapid cu polonezii de la Wisla Plock.

Duelurile au avut loc pe terenuri apropiate, iar Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a profitat de acest lucru și a spionat ambele rivale și contracandidate la titlu.

În prima repriză a fost prezent la meciul Rapidului, iar în a doua a urmărit gruparea din Bănie.

Andrei Nicolescu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Universitatea Craiova își prelungește cantonamentul în Antalya

Plecată în cantonament de pe 2 ianuarie, Universitatea Craiova ar fi trebuit să petreacă 10 zile în Antalya, dar planurile grupării din Bănie s-au schimbat.

Universitatea Craiova a anunțat că își va prelungi șederea în Turcia până vineri, 16 ianuarie.

Motivul pentru care oltenii au luat această decizie are legătură cu condițiile meteo nefavorabile anunțate la Craiova pentru săptămâna viitoare.

Astfel, pentru a se putea antrena în condiții cât mai bune, conducerea Universității a luat decizia ca echipa să mai rămână încă 4 zile în Antalya.

„Existând riscul de a nu ne putea antrena din cauza condițiilor meteo nefavorabile anunțate la Craiova săptămâna viitoare, s-a decis prelungirea perioadei de cantonament din Antalya.

Astfel, Știința va rămâne în Turcia până vineri, 16 ianuarie, pentru a putea continua pregătirile în cele mai bune condiții”, a transmis Universitatea Craiova.

Oltenii vor juca primul meci oficial din 2025 pe 19 ianuarie, în deplasare, contra celor de la Petrolul Ploiești.

