Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani” +8 foto
Darius Olaru a terminat în forță anul 2025 FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 09:00
  • Darius Olaru a început 2025 cu o accidentare gravă care l-a ținut patru luni pe tușă.
  • Totuși, căpitanul FCSB a încheiat anul cu un gol decisiv în derby-ul cu Rapid și cu cifre apropiate de cele ale sezoanelor sale de top.

Darius Olaru (27 de ani) a marcat un gol superb în derby-ul cu Rapid (2-1) și a terminat cu zâmbetul pe buze un an care a început foarte rău pentru el.

Darius Olaru a terminat în forță anul 2025: 5 goluri în 9 meciuri

În ianuarie 2025, când se afla pe val, foarte aproape de un transfer în străinătate, mijlocașul a suferit o accidentare gravă la umăr în primul amical al iernii, FCSB - Hamburg 2-1, disputat în Antalya, care l-a ținut patru luni departe de teren.

Această pauză forțată a întrerupt momentul de formă excelentă în care se afla cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1. Reușita și prestația din derby-ul cu Rapid arată însă că Olaru este pe drumul revenirii.

În ultimele nouă meciuri, căpitanul FCSB a marcat cinci goluri, patru în campionat și unul în Europa, cu Basel (1-3), contribuind și cu două pase decisive.

Darius Olaru, accidentare gravă în FCSB - Hamburg. Foto: iosif Popescu / GOLAZO.ro
Darius Olaru, accidentare gravă în FCSB - Hamburg. Foto: iosif Popescu / GOLAZO.ro

Darius Olaru, accidentare gravă în FCSB - Hamburg. Foto: iosif Popescu / GOLAZO.ro Darius Olaru, accidentare gravă în FCSB - Hamburg. Foto: iosif Popescu / GOLAZO.ro Darius Olaru, accidentare gravă în FCSB - Hamburg. Foto: iosif Popescu / GOLAZO.ro Darius Olaru, accidentare gravă în FCSB - Hamburg. Foto: iosif Popescu / GOLAZO.ro Darius Olaru, accidentare gravă în FCSB - Hamburg. Foto: iosif Popescu / GOLAZO.ro
„Ce-am făcut acum un an, doi e foarte greu să egalez

Cu toate astea, după meciul cu Rapid, Darius Olaru a vorbit deschis despre nivelul său actual și despre dificultatea de a mai repeta cifrelor din sezoanele sale cele mai bune.

„Când reușesc să marchez sau să-mi ajut colegii cu o pasă decisivă, se discută despre «Darius Olaru de demult». Eu știu, mă simt și eu, știu că pot mult mai mult la fiecare meci, dar ce-am făcut acum un an, doi e foarte greu să egalez.

Știu și eu, am avut sezoane bune în care reușeam să marchez și să îmi ajut colegii cu pase decisive. Poate în 2026, cine știe… Îmi doresc foarte mult.

Acum avem vacanță, apoi mergem în cantonament și mă voi pregăti să fiu din ce în ce mai bun”, a declarat Darius Olaru, la flash-interviul acordat după derby-ul cu Rapid.

Darius Olaru, 9 goluri în prima parte a ediției 2025/26. Puțin sub sezoanele sale de top

În ciuda unei perioade mai puțin faste, afectată de accidentarea gravă la umăr, Darius Olaru a încheiat prima parte a sezonului 2025/26 cu nouă goluri marcate în toate competițiile și trei assist-uri.

Cifre comparabile celor pe care le-a avut în decembrie în sezoanele de referință 2023/24 (10 goluri și 3 pase decisive) și 2024/25 (12 goluri și 7 pase decisive).

În sezoanele 2023/24 și 2024/25, considerate cele mai bune din cariera sa, mijlocașul a înscris câte 15 goluri în toate competițiile, la care se adaugă șase, respectiv șapte pase decisive, evidențiind astfel nivelul ridicat pe care Darius Olaru îl atinsese înainte de accidentare.

Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport

Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport
Cifrele lui Darius Olaru din ultimele sezoane

SezonCompetițieMeciuri/GoluriPase decisiveMinute jucate
2023/24SuperLiga27 / 1422.220'
SuperLiga – play-off9 / 13799'
Cupa României3 / –1135'
Conference League – preliminarii4 / –354'
2024/25SuperLiga16 / 831.182'
SuperLiga – play-off1 / –6'
Cupa României2 / –58'
Europa League4 / 21320'
Europa League – preliminarii2 / 1169'
Champions League – preliminarii6 / 43410'
2025/26 (până acum)SuperLiga18 / 421.309'
Europa League5 / 1357'
Cupa României1 / –62'
Europa League – preliminarii3 / 1153'
Champions League – preliminarii3 / 1153'
Supercupa României1 / –90'
6,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Darius Olaru, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, în scădere cu un milion față de vârful maxim atins în decembrie 2024

Vrea să plece de la FCSB?

Darius Olaru visează la un transfer în străinătate, iar impresarul Ioan Becali (73 de ani) a susiținut că fotbalistul i-a transmis că își dorește să plece de la FCSB în această iarnă.

„Nu știu dacă relația dintre Gigi și Olaru mai e atât de strânsă. Nu cred că mai zice Gigi că Olaru e netransferabil. L-ar da pe o sumă corectă. Are și el o vârstă.

Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte.

A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. «Ia zi, când plec de la FCSB?». Un jucător care rămâne 4-5 ani la o echipă și nu se întâmplă lucruri spectaculoase...

Olaru, dacă nu s-ar fi accidentat și ar fi continuat, ori ar fi primit de la Gigi cel mai mare contract din istoria fotbalului românesc, ori ar fi plecat pe o sumă importantă. Ce să mai spun?”, a spus Ioan Becali, conform fanatik.ro.

După câteva zile, fotbalistul a intervenit și a contrazis afirmațiile agentului: „Nu am spus nimănui că vreau să plec. Nu discut, că nu vreau să deranjez pe nimeni. Să nu se creadă tot ce se spune. Am primit mesaj de la fani și cât sunt aici dau totul pentru culori”, a spus Olaru, după meciul cu Unirea Slobozia, la Prima Sport.

5 milioane de euro
este clauza de reziliere stabilită de FCSB pentru Darius Olaru

VIDEO. Golul marcat de Darius Olaru în FCSB - Rapid 2-1

