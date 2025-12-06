Olaru, amendat cu 10.000 €?  Reacție după „galbenul” luat pentru proteste: „Arbitrul a fost cam sensibil. Poate îi dau lui jumătate” +36 foto
Darius Olaru FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Olaru, amendat cu 10.000 €? Reacție după „galbenul" luat pentru proteste: „Arbitrul a fost cam sensibil. Poate îi dau lui jumătate"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 06.12.2025, ora 23:03
Actualizat: 06.12.2025, ora 23:17
  • FCSB - DINAMO 0-0. Darius Olaru (27 de ani) a vorbit despre remiza albă de pe Arena Națională.

Jucătorul campioanei a vorbit despre evoluția echipei, protestele la adresa arbitrului, dar și despre ce va urma pentru formația bucureșteană.

FCSB - DINAMO. Darius Olaru: „Ne pare rău că nu am câștigat”

„Știam că e un meci important și ne doream foarte mult victoria în seara asta. Ne pare rău că nu am reușit să o obținem, dar luăm acest punct și mergem mai departe.

Noi ne doream să ne facem jocul, să înscriem, dar a fost un meci închis și îmi pare rău că nu am concretizat ocaziile pe care le-am avut”, a declarat Darius Olaru, la Prima Sport.

Întrebat despre amenda de 10.000 de euro pe care ar urma s-o primească pentru cartonașul galben încasat pentru proteste, Darius Olaru a răspuns:

„I-am spus arbitrului la final că a fost sensibil, că a spus că am țipat la el. Am zis doar «câte faulturi mai face?» și mi-a dat galben. E normal să fie tensiune, toți suntem încărcați, dar azi a fost cam sensibil.

Probabil au văzut și ei în presă că ne luăm amenzi și poate de-asta ne dau cartonașe galbene. Poate-i dau și lui (n.r.- „centralului” Marian Barbu) jumătate și n-o mai plătesc (n.r.- pe un ton ironic). Mi-a spus că am țipat la el. Am spus doar «Câte»”, a continuat Olaru.

Darius Olaru, despre relația cu suporterii: „Dacă anul trecut au fost lângă noi...”

Căpitanul de la FCSB a vorbit despre meciul cu Feyenoord, dar și despre relația cu suporterii.

„Dacă anul trecut aveam victorii și un moral bun, de data aceasta nu am fost foarte bine în meciurile europene. Sunt adversari buni, iar dacă nu ne ridicăm la nivelul lor, nu vom da goluri.

Poate dacă aveam același parcurs ca anul trecut ne-ar fi ajutat și în campionat. Trebuie să jucăm, suntem acasă, în fața fanilor. Eu cred că putem obține victoria”, a mai spus Darius Olaru.

Eu cred că merităm ca suporterii să ne susțină în continuare. De fiecare dată ne-au spus că suntem aceeași jucători ca anul trecut, iar dacă anul trecut au fost lângă noi, sperăm să fie și acum. Darius Olaru
VIDEO. Ocazia lui Eddy Gnahore din FCSB - Dinamo

