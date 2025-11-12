Sancțiuni record la FCSB Campioana introduce amenzi istorice: 10.000 de euro pentru orice cartonaș galben după proteste!

Finanțatorul FCSB a decis să ia măsuri drastice după ce echipa s-a confruntat de mai multe ori cu probleme de indisciplină.

Decizia a venit după remiza surprinzătoare, 3-3, obținută de FCSB pe terenul celor de la Hermannstadt.

Intrat la pauză la Sibiu, Bîrligea a marcat pentru 3-2 în minutul 72, dar golul a fost anulat. Ulterior, atacantul și-a pierdut cumpătul de două ori în două minute și a primit două cartonașe galbene pentru proteste.

Gigi Becali introduce măsuri-record la FCSB: „Orice cartonaș galben după proteste, 10.000 de euro amendă”

„L-am cumințit acum (n.r. - pe Bîrligea). Amenda e dată, hârtiile sunt scrise. Când vin (n.r. – jucătorii de la echipa națională), se va face adunare.

Fiecare jucător va fi luat la cunoștință, cu camere de luat vederi care filmează, ca să nu se ducă la comisii. Orice cartonaș galben care se ia după proteste: 10.000 de euro amendă.

Nu e regulament de ordine interioară, ăla trebuie să îl semneze și ei. E hotărârea Consiliului de Administrație (CA). Eu am hotărât că la mine este indisciplină, iar CA a decis că, din cauza acestei indiscipline, putem pierde milioane de euro”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

FOTO. Eliminarea lui Daniel Bîrligea în Hermannstadt - FCSB, 3-3

Întrebat dacă i-a aplicat amenda lui Bîrligea sau va aștepta ca sancțiunile să fie aplicate abia după noua hotărâre, Becali a răspuns:

„A lui e dată deja, ce a făcut e ceva care nu s-a întâmplat pe tot mapamondul. Adică ridici tu mâna la arbitru? Îi dai tu cartonaș lui?

Atunci ce să facem? Dacă îi lăsăm așa, o să se ia la bătaie cu arbitrii pe teren”, a mai spus Becali.

Eu am vorbit și cu Tănase și i-am spus „tot ce se întâmplă la echipă, sunt trei jucători (n.r. - implicați): Bîrligea, tu și Olaru. De la voi s-a învățat și Pantea, că eu nu văd la Rapid, la Dinamo, la Craiova. Nu văd nicio echipă care să facă ce faceți voi”. Nu văd niciun jucător care să spună „ce am făcut?”. Mai înjură? Galben! Pe terenul de fotbal nu te înjuri. Gigi Becali

Mesajul lui Bîrligea pentru Becali: „Nu mai fac niciodată în viața mea”

Bîrligea a transmis mesajul său către Becali prin intermediul lui Tănase, căpitanul echipei și unul dintre cei mai experimentați jucători de la FCSB.

„Eu nu am vorbit cu Bîrligea, a vorbit el cu Tănase și i-a spus că «nu mai fac niciodată în viața mea». Eu am vorbit cu el ca să-i atrag atenția.

Și i-am atras atenția lui Olaru prin presă. Țipă la arbitru, îi dau direct roșu. Cine ești să țipi la arbitru? Și s-a învățat toată echipa, pe urmă Târnovanu, apoi Pantea.

Și am ajuns cea mai nebună echipă din lume, nu din Europa”, a mai spus Becali.

9 este locul ocupat de FCSB în Superliga, cu 20 de puncte acumulate, după cele 16 partide jucate

Gigi Becali: „Ei sunt milionari acum. Cum să le dai 300 de euro amendă?”

Mihai Stoica, președintele CA al FCSB, a recunoscut că se simte responsabil pentru lipsa de disciplină a jucătorilor și că a fost prea permisiv.

Gigi Becali a vorbit și despre dialogul pe care l-a avut cu Mihai Stoica:

„Ți-am spus, Mihai, ești prietenul meu. Tu ești vinovatul, te-am pus președinte și tu răspunzi .

Da, eu răspund. N-am dat în viața mea o amendă la jucători și nu am vrut să o fac, am tot amânat-o. Le-am zis de amenzi de 300, 500 (n.r. - de euro).

Nu, Mihai, că dacă le spui 300 sau 500, de aia nu mai poate el, Bîrligea sau Tănase. Ei au luat 300.000, 250.000 numai premiere din Europa. Ei sunt milionari acum. Cum să le dai 300 amendă?”, a declarat Becali.

