„Meritam să câștigăm!” Eddy Gnahore, după remiza cu FCSB: „Suntem dezamăgiți” » VIDEO. A avut cea mai mare ocazie din derby

FCSB - Dinamo 0-0. Eddy Gnahore (32 de ani) a oferit o primă reacție după al doilea Derby de România din acest sezon.

Mijlocașul francez a fost autorul celei mai mari ocazii a meciului, în minutul 75. VIDEO mai jos

După această remiză, Dinamo rămâne pe podium în Liga 1, la 3 puncte în spatele liderului Rapid, în timp ce FCSB nu reușește să se apropie și mai mult de locurile de play-off.

FCSB - Dinamo 0-0 . Eddy Gnahore: „Meritam să câștigăm”

Mijlocașul francez al „câinilor” e de părere că echipa sa merita ceva mai mult decât punctul pe care l-a obținut.

„Cred că meritam să câștigăm, am avut multe ocazii, dar este un punct bun. Suntem puțin dezamăgiți, puteam obține mai mult, a fost un meci de luptă.

Într-adevăr a fost un meci bun, a fost luptă, a fost și vremea așa cum a fost, dar cred că am reușit să arătăm un fotbal bun.

Sentimentele sunt amestecate, cred că puteam să câștigăm meciul, dar, în același timp, la fel ca în alte meciuri de până acum, am început bine, ne-am menținut și am reușit să nu pierdem.

Am avut un spirit de luptă bun, cred că sunt multe lucruri pozitive pe care le putem extrage astăzi.

Sunt destul de mulți jucători noi, care joacă pentru prima dată în astfel de derby-uri, dar avem ceva de învățat în fiecare zi”, a declarat Gnahore, la Digi Sport.

VIDEO. Bara din minutul 75 a lui Eddy Gnahore

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport