„Meritam să câștigăm!” Eddy Gnahore, după remiza cu FCSB: „Suntem dezamăgiți” » VIDEO. A avut cea mai mare ocazie din derby +36 foto
Eddy Gnahore foto: Sport Pictures
„Meritam să câștigăm!” Eddy Gnahore, după remiza cu FCSB: „Suntem dezamăgiți” » VIDEO. A avut cea mai mare ocazie din derby

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 22:50
alt-text Actualizat: 06.12.2025, ora 22:52
  • FCSB - Dinamo 0-0. Eddy Gnahore (32 de ani) a oferit o primă reacție după al doilea Derby de România din acest sezon.
  • Mijlocașul francez a fost autorul celei mai mari ocazii a meciului, în minutul 75. VIDEO mai jos

După această remiză, Dinamo rămâne pe podium în Liga 1, la 3 puncte în spatele liderului Rapid, în timp ce FCSB nu reușește să se apropie și mai mult de locurile de play-off.

„Războiul" galeriilor VIDEO. Surpriza pregătită de „câini": „Un mesaj de sărbători..." + Ultrașii de la FCSB le-au aflat planul!
„Războiul" galeriilor VIDEO. Surpriza pregătită de „câini": „Un mesaj de sărbători..." + Ultrașii de la FCSB le-au aflat planul!
„Războiul" galeriilor VIDEO. Surpriza pregătită de „câini": „Un mesaj de sărbători..." + Ultrașii de la FCSB le-au aflat planul!

FCSB - Dinamo 0-0. Eddy Gnahore: „Meritam să câștigăm”

Mijlocașul francez al „câinilor” e de părere că echipa sa merita ceva mai mult decât punctul pe care l-a obținut.

„Cred că meritam să câștigăm, am avut multe ocazii, dar este un punct bun. Suntem puțin dezamăgiți, puteam obține mai mult, a fost un meci de luptă.

Într-adevăr a fost un meci bun, a fost luptă, a fost și vremea așa cum a fost, dar cred că am reușit să arătăm un fotbal bun.

Sentimentele sunt amestecate, cred că puteam să câștigăm meciul, dar, în același timp, la fel ca în alte meciuri de până acum, am început bine, ne-am menținut și am reușit să nu pierdem.

Am avut un spirit de luptă bun, cred că sunt multe lucruri pozitive pe care le putem extrage astăzi.

Sunt destul de mulți jucători noi, care joacă pentru prima dată în astfel de derby-uri, dar avem ceva de învățat în fiecare zi”, a declarat Gnahore, la Digi Sport.

VIDEO. Bara din minutul 75 a lui Eddy Gnahore

Probleme mari pentru Dinamo Doi jucători importanți sunt suspendați, după cartonașele încasate în meciul cu FCSB
21:41
Probleme mari pentru Dinamo Doi jucători importanți sunt suspendați, după cartonașele încasate în meciul cu FCSB
Probleme mari pentru Dinamo Doi jucători importanți sunt suspendați, după cartonașele încasate în meciul cu FCSB
Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!
21:32
Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!
Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!

dinamo bucuresti derby liga 1 fcsb eddy gnahore
