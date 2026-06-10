SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Darius Olaru FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 09:05
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 09:27
  • Darius Olaru (28 de ani) are mari șanse de a pleca de la FCSB în această vară
  • Vicecampioana Belgiei, Union Saint-Gilloise oferă 3 milioane pentru căpitanul celor de la FCSB
  • Zilele următoare e de așteptat ca Olaru să plece în Belgia pentru a face vizita medicală.
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După șase ani petrecuți la FCSB, Darius Olaru îi spune adio fostei campioane a României.

Căpitanul roș-albaștrilor a fost dorit de mai multe cluburi din Europa, însă în cele din urmă ar fi ales să facă pasul către un club care îi oferă șansa de a evolua în Champions League.

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Darius Olaru ar putea merge în Belgia

Mijlocașul în vârstă de 28 de ani are mari șanse de a ajunge la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, care va plăti în jur de 3 milioane de euro pentru transferul liderului fostei campioane a României. Belgienii vor juca în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

Oferta inițială a fost de 2,3 milioane, dar a fost refuzată de Gigi Becali. Astfel, belgienii au mărit imediat prețul la 3 milioane.

„E posibil ca Olaru să plece. Am avut o ofertă de 3 milioane din Arabia. Am cerut 4. După aia a venit el cu oferta din Olanda (n.r. - Belgia), cu 2,3 milioane, și am zis: «Uite, pentru că ai fost om cuminte, îți dau drumul cu 3 milioane». Și să dea banii în rate, să dea și în 3 rate, că n-am nevoie de bani. Stadiul este că el așteaptă răspunsul”, a zis Gigi Becali la Digi Sport.

Mutarea a intrat în linie dreaptă și urmează să fie oficializată în următoarele zile, anunță sursele GOLAZO.ro din Belgia, informație confirmată și de patronul de echipei, Gigi Becali.

Darius Olaru a avut un sezon excelent în tricoul FCSB-ului. În actuala stagiune acesta a bifat 50 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 15 goluri și să ofere 8 pase decisive.

Cifre excelente pentru Olaru

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Olaru a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar și un adevărat lider în vestiarul roș-albaștrilor.

În total, fotbalistul a adunat 255 de apariții pentru FCSB, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 45 de pase de gol. Olaru pleacă și cu 5 trofee câștigate alături de FCSB: două titluri, o Cupă și două Supercupe ale României.

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