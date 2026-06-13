Explicațiile FIFA Ce spune forul condus de Gianni Infantino despre locurile neocupate pe stadion la CM 2026 +5 foto
Foto: X
Campionatul Mondial

Explicațiile FIFA Ce spune forul condus de Gianni Infantino despre locurile neocupate pe stadion la CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 12:16
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 12:17
  • FIFA a venit cu explicații legate de locurile libere de pe stadion de la Coreea de Sud - Cehia 2-1, al doilea meci disputat la Campionatul Mondial.
  • Scaunele goale s-au putut observa în toate sectoarele stadionului, în special în centrul tribunei estice și la zona VIP.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În timpul partidei de vineri dimineața (ora României) s-au putut observa numeroase locuri care nu erau ocupate.

Cu toate acestea, FIFA a anunțat o asistență oficială de 44.985 de spectatori, iar capacitatea stadionului Akron este de 45.664 de locuri pentru acest turneu.

Asta înseamnă că, potrivit FIFA, doar 679 de locuri au fost neocupate în al doilea meci de la CM 2026.

„Ce dezastru!” FOTO. Încă o apariție controversată la Mondial, la ceremonia de deschidere din SUA
Citește și
„Ce dezastru!” FOTO. Încă o apariție controversată la Mondial, la ceremonia de deschidere din SUA
Citește mai mult
„Ce dezastru!” FOTO. Încă o apariție controversată la Mondial, la ceremonia de deschidere din SUA

FIFA a venit cu explicații pentru scaunele libere de la meciul Coreea de Sud - Cehia 2-1

Forul internațional a dat vina pe fani, care se aflau în zonele de circulație ale stadionului, pe holuri sau scări, în loc să se așeze pe scaunul alocat.

„Cifrele oficiale privind prezența reflectă numărul de bilete scanate și numărul spectatorilor prezenți în interiorul stadionului, nu estimările vizuale privind locurile ocupate în orice moment al meciului.

Vă rugăm să rețineți că, în timpul meciului de la Guadalajara (n.r. de vineri dimineața, în România), s-au putut observa mai mulți suporteri cu bilet care stăteau pe holuri, în loc să rămână pe locurile alocate pe durata întregii partide”, a transmis FIFA, citat de apnews.com.

Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X
Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X

Galerie foto (5 imagini)

Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X
+5 Foto
labels.photo-gallery

Înaintea turneului final din SUA, Mexic și Canada, au existat numeroase nemulțumiri legate de prețurile exorbitante ale biletelor, costurile de călătorie și problemele privind vizele.

Unii suporteri prezenți la stadion au pus această situație pe seama prețurilor ridicate ale biletelor și au criticat strategia comercială adoptată de FIFA la acest turneu final, conform reuters.com.

Multe dintre locurile goale păreau să fie în zona dedicată pachetelor de ospitalitate, pentru care suporterii ar fi trebuit să achite peste 5.000 de dolari, în cazul în care nu erau oferite de sponsori.

Biletele pentru inelul inferior au avut un preț de 500 de dolari, iar cele din partea superioară au costat 400 de dolari.

Suporterii mexicani au fost cei mai numeroși, dar în tribune s-au aflat și fani sud-coreeni. În schimb, numărul susținătorilor Cehiei a fost foarte redus.

Locuri libere și la meciul Canada - Bosnia 1-1

Același lucru s-a întâmplat și vineri, la duelul dintre Canada și Bosnia, disputat la Toronto. Au existat locuri libere, în special aproape de teren, dar și în tribuna inferioară.

Stadionul din Toronto, cu o capacitate oficială de 43.036 de locuri, este cea mai mică arenă a turneului și a trebuit să fie extinsă cu locuri suplimentare pentru a respecta standardele minime impuse de FIFA. Asistența anunțată vineri a fost de 43.002 persoane.

Canada - Bosnia FOTO Imago
Canada - Bosnia FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Canada - Bosnia FOTO Imago Canada - Bosnia FOTO Imago Canada - Bosnia FOTO Imago Canada - Bosnia FOTO Imago Canada - Bosnia FOTO Imago
+5 Foto
labels.photo-gallery

Recent, Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat că au fost vândute „peste șase milioane de bilete”.

Am vândut peste șase milioane de bilete până acum și mai sunt unele disponibile, deoarece trebuie întotdeauna să rezervăm o parte pentru echipele care se califică în tururile eliminatorii. Cererea a fost fără precedent, absolut incredibilă, de peste zece ori mai mare. Prețul biletului de 60 de dolari este cel mai mic într-o comparație cu toate meciurile play-off-urilor sportive americane, iar prețul nostru mediu, sub 500 de dolari, este de asemenea cel mai mic dacă facem o paralelă cu sporturile americane. Gianni Infantino, președinte FIFA

Potrivit FSE, costul biletelor pentru această ediție a Cupei Mondiale este de aproximativ cinci ori mai mare decât la ediția din 2022, desfășurată în Qatar.

De exemplu, patru tichete pentru finala CM 2026 din 19 iulie, de pe stadionul MetLife din New Jersey, au fost scoase la vânzare pentru o sumă imposibil de crezut: 2,3 milioane de dolari fiecare.

Citește și

Interziși la Cupa Mondială! Motivul incredibil pentru care peste 10.000 de argentinieni nu au voie să intre în SUA
Campionatul Mondial
12:01
Interziși la Cupa Mondială! Motivul incredibil pentru care peste 10.000 de argentinieni nu au voie să intre în SUA
Citește mai mult
Interziși la Cupa Mondială! Motivul incredibil pentru care peste 10.000 de argentinieni nu au voie să intre în SUA
„Ce dezastru!” FOTO. Încă o apariție controversată la Mondial, la ceremonia de deschidere din SUA
Campionatul Mondial
11:43
„Ce dezastru!” FOTO. Încă o apariție controversată la Mondial, la ceremonia de deschidere din SUA
Citește mai mult
„Ce dezastru!” FOTO. Încă o apariție controversată la Mondial, la ceremonia de deschidere din SUA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
cehia FIFA Campionatul Mondial coreea de sud asistenta
Știrile zilei din sport
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Superliga
13.06
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Citește mai mult
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Diverse
13.06
Tun de 500.000 de euro la TAS Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Citește mai mult
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Liga 2
13.06
Burleanu, blamat de fanii Stelei Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Citește mai mult
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Superliga
13.06
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători
Citește mai mult
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:42
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
12:16
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
12:46
„Nu este nimic politic la mijloc” Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
12:38
„Nu câștigi Mondialul în primul meci” Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
„Nu câștigi Mondialul în primul meci”  Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Superliga
13.06
Încă o plecare de la Dinamo „Câinii” au anunțat și 4 sosiri: „Înțelegere pe cale amiabilă”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Diverse
13.06
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă
Citește mai mult
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Campionatul Mondial
13.06
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Citește mai mult
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
B365
13.06
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
Citește mai mult
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
14.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share