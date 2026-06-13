Explicațiile FIFA Ce spune forul condus de Gianni Infantino despre locurile neocupate pe stadion la CM 2026

FIFA a venit cu explicații legate de locurile libere de pe stadion de la Coreea de Sud - Cehia 2-1, al doilea meci disputat la Campionatul Mondial.

Scaunele goale s-au putut observa în toate sectoarele stadionului, în special în centrul tribunei estice și la zona VIP.

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În timpul partidei de vineri dimineața (ora României) s-au putut observa numeroase locuri care nu erau ocupate.

Cu toate acestea, FIFA a anunțat o asistență oficială de 44.985 de spectatori, iar capacitatea stadionului Akron este de 45.664 de locuri pentru acest turneu.

Asta înseamnă că, potrivit FIFA, doar 679 de locuri au fost neocupate în al doilea meci de la CM 2026.

FIFA a venit cu explicații pentru scaunele libere de la meciul Coreea de Sud - Cehia 2-1

Forul internațional a dat vina pe fani, care se aflau în zonele de circulație ale stadionului, pe holuri sau scări, în loc să se așeze pe scaunul alocat.

„Cifrele oficiale privind prezența reflectă numărul de bilete scanate și numărul spectatorilor prezenți în interiorul stadionului, nu estimările vizuale privind locurile ocupate în orice moment al meciului.

Vă rugăm să rețineți că, în timpul meciului de la Guadalajara (n.r. de vineri dimineața, în România), s-au putut observa mai mulți suporteri cu bilet care stăteau pe holuri, în loc să rămână pe locurile alocate pe durata întregii partide”, a transmis FIFA, citat de apnews.com.

Înaintea turneului final din SUA, Mexic și Canada, au existat numeroase nemulțumiri legate de prețurile exorbitante ale biletelor, costurile de călătorie și problemele privind vizele.

Unii suporteri prezenți la stadion au pus această situație pe seama prețurilor ridicate ale biletelor și au criticat strategia comercială adoptată de FIFA la acest turneu final, conform reuters.com.

Multe dintre locurile goale păreau să fie în zona dedicată pachetelor de ospitalitate, pentru care suporterii ar fi trebuit să achite peste 5.000 de dolari, în cazul în care nu erau oferite de sponsori.

Biletele pentru inelul inferior au avut un preț de 500 de dolari, iar cele din partea superioară au costat 400 de dolari.

Suporterii mexicani au fost cei mai numeroși, dar în tribune s-au aflat și fani sud-coreeni. În schimb, numărul susținătorilor Cehiei a fost foarte redus.

Locuri libere și la meciul Canada - Bosnia 1-1

Același lucru s-a întâmplat și vineri, la duelul dintre Canada și Bosnia, disputat la Toronto. Au existat locuri libere, în special aproape de teren, dar și în tribuna inferioară.

Stadionul din Toronto, cu o capacitate oficială de 43.036 de locuri, este cea mai mică arenă a turneului și a trebuit să fie extinsă cu locuri suplimentare pentru a respecta standardele minime impuse de FIFA. Asistența anunțată vineri a fost de 43.002 persoane.

Recent, Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat că au fost vândute „peste șase milioane de bilete”.

Am vândut peste șase milioane de bilete până acum și mai sunt unele disponibile, deoarece trebuie întotdeauna să rezervăm o parte pentru echipele care se califică în tururile eliminatorii. Cererea a fost fără precedent, absolut incredibilă, de peste zece ori mai mare. Prețul biletului de 60 de dolari este cel mai mic într-o comparație cu toate meciurile play-off-urilor sportive americane, iar prețul nostru mediu, sub 500 de dolari, este de asemenea cel mai mic dacă facem o paralelă cu sporturile americane. Gianni Infantino, președinte FIFA

Potrivit FSE, costul biletelor pentru această ediție a Cupei Mondiale este de aproximativ cinci ori mai mare decât la ediția din 2022, desfășurată în Qatar.

De exemplu, patru tichete pentru finala CM 2026 din 19 iulie, de pe stadionul MetLife din New Jersey, au fost scoase la vânzare pentru o sumă imposibil de crezut: 2,3 milioane de dolari fiecare.

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