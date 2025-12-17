Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a oferit detalii despre situația lui Daniel Bîrligea (25 de ani).

Atacantul campioanei a lipsit la ultimele 5 partide disputate de FCSB, după ce a acuzat probleme medicale la înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1.

Acesta suferise o entorsă la gleznă și a acuzat dureri încă din prima repriză a partidei din Serbia, dar a continuat să joace până la finalul meciului.

Bîrligea va putea juca în derby-ul FCSB - Rapid

Conducătorul de la FCSB a anunțat că Bîrligea s-a antrenat normal înaintea derby-ului cu Rapid și va putea fi pe teren la ultima partidă din 2025.

„Meciul cu Rapid s-ar putea să ne prindă bine. Astăzi vestea bună a venit de la Daniel Bîrligea.

El spunea de câteva zile că ar vrea să încerce să se antreneze. Azi a făcut absolut tot ce putea să facă, alergare, lovirea mingii, sărituri, iar durerea este 0 din 10 și va fi apt la meciul de duminică”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

8 goluri a marcat Daniel Bîrligea împotriva Rapidului, ca jucător la CFR Cluj și FCSB

În acest sezon, vârful a marcat șapte goluri și a oferit cinci pase decisive în 23 de meciuri.

Partida se anunță una deosebit de importantă pentru ambele echipe. Rapid poate încheia anul pe primul loc în clasament în cazul unei victorii, în timp ce FCSB are șansa de a urca în zona de play-off.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport