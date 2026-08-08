Rasism la Dinamo - FC Voluntari VIDEO: Scene reprobabile înaintea derby-ului cu Rapid! Urmează amenda

Finalul primei reprize a meciului dintre Dinamo și Voluntari a fost marcat de câteva momente reprobabile în tribunele stadionului „Arcul de Triumf”.

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După ce, pe parcursul primei părți, o parte dintre suporterii dinamoviști și-au îndreptat nemulțumirile către Andrei Nicolescu, fanii „câinilor” și-au mutat atenția spre următorul meci din campionat, adică derby-ul cu Rapid.

Scandări rasiste și vulgare înainte de Rapid - Dinamo

Cu puțin timp înainte de pauză, din sectorul ocupat de galeria lui Dinamo s-au auzit scandări rasiste, cu trimitere directă la rivala Rapid și la partida programată weekendul viitor.

Nu a fost vorba însă despre un episod izolat. Scandările au fost reluate în două rânduri în ultimele secvențe ale primei reprize.

Un comportament care ar putea avea consecințe pentru club. Dinamo va ajunge sigur pe masa Comisiei de Disciplină, iar scandările din tribune vor atrage o sancțiune financiară.

Derby-ul Rapid - Dinamo e programat sâmbătă, 15 august, cu începere de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport și Prima Sport.

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