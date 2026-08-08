Momente de panică pe „Arc”! VIDEO: Jucătorii au chemat ambulanța după o intrare îngrozitoare asupra lui Pascual

Dinamo - FC Voluntari. Martin Pascual (27 de ani) a suferit o sperietură îngrozitoare în finalul meciului din etapa #4.

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Fundașul spaniol s-a prăbușit în urma unui duel cu un adversar și nu s-a mai putut ridica de pe gazon

Dinamo - FC Voluntari. Momente de panică după accidentarea lui Pascual

În minutul 76, jucătorul „câinilor” a fost izbit violent de Haită, jucătorul celor de la FC Voluntari.

Spaniolul a căzut pe teren și nu s-a mai mișcat, moment în care colegii săi au făcut semne disperate pentru ca ambulanța să intre pe gazon.

Medicii au sosit, au acționat prompt, iar Pascual a fost scos de pe teren după câteva minute în care a primit îngrijiri medicale pe gazon.

Acesta a părăsit suprafața de joc pe propriile picioare, însă cu gâtul imobilizat.

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