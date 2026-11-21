Darren Cahill (61 de ani), fostul antrenor al lui Jannik Sinner (25 de ani, #2 ATP), a vorbit despre situația italianului, care se recuperează după o accidentare care i-a dat mari bătăi de cap.

Participarea fostului lider mondial la Australian Open 2027 este pusă și acum sub semnul întrebării.

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Ultimul meci oficial al lui Sinner a fost finala de la Wimbledon, din iulie, când l-a învins pe germanul Alexander Zverev, 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), și a cucerit al cincilea titlu de Grand Slam din carieră.

A urmat însă o perioadă extrem de complicată, problemele la genunchiul drept împiedicându-l să mai joace până în prezent.

Darren Cahill, despre Sinner: „A fost dificil pentru el”

Darren Cahill, antrenorul lui Jannik Sinner în ultimele 5 sezoane, a vorbit despre starea fostului lider mondial, care se recuperează după accidentare.

„Este frustrant, fără îndoială. Un lucru atât de mic care îi dă bătăi de cap de atât de mult timp. Atitudinea lui, capacitatea lui de a zâmbi, de a înfrunta recuperarea obositoare pe care o face și care pentru el a fost plictisitoare…

Trei sau patru ore la sală, făcând o mulțime de exerciții pentru a-și recăpăta forța în picior și a-și pune genunchiul la punct.

A fost dificil pentru el, dar atitudinea lui în toată această perioadă a fost 100% exemplară. Are încredere în medici și în fizioterapeut și este pe drumul cel bun. Îi țin pumnii să revină pe teren cât mai curând”, a declarat Cahill la Tennis Channel, citat de gazzetta.it.

Obiectivul este să joc la Australian Open (11-31 ianuarie 2027). În acest moment trebuie să respect protocoalele și să nu grăbesc lucrurile, pentru că aș putea avea probleme mai grave. Vreau să mai joc încă 10-15 ani. Jannik Sinner

Participarea la Australian Open, în pericol

Deși obiectivul este să revină pe teren la Australian Open, în ianuarie 2027, participarea lui Sinner la primul turneu de Grand Slam al anului viitor este incertă.

Tenismenul se află la Milano în acest moment, acolo unde trebuie să se decidă dacă se va opera sau nu, pentru a putea scăpa în sfârșit de problemele la genunchi care îl chinuie de mai bine de 132 de zile.

Concret, Sinner are o problemă la banda iliotibială, un tendon care leagă practic șoldul de genunchi și contribuie la stabilizarea părții laterale a acestora, conform sursei citate.

Fostul lider mondial urmează să fie consultat de specialistul finlandez Lasse Limpainen, cel care a operat de-a lungul carierei sale mai mulți fotbaliști, precum atacantul echipei AS Roma, Artem Dovbyk.

Pregătirea de iarnă a sportivului este momentan amânată până când Jannik Sinner va lua o decizie privind starea sa de sănătate.

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