S-a săturat de Arabia Saudită  Darwin Nunez și-ar dori să plece de la Al Hilal  după doar 4 luni » Echipa care ar vrea să-l transfere

Darwin Nunez
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 16:27
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 16:28
  • Darwin Nunez (26 de ani) ar dori să plece de la Al Hilal după aproximativ 4 luni de când a fost transferat de la Liverpool.

După ce a petrecut trei ani pe Anfield, Darwin Nunez a fost transferat de Al Hilal în această vară.

Saudiții au plătit 53 de milioane de euro pentru atacantul uruguayan și, după doar 4 luni, acesta și-ar dori deja să plece.

Pleacă Darwin Nunez de la Al Hilal?

Darwin Nunez ar fi nemulțumit de nivelul ligii din Arabia Saudită. Acesta ar fi motivul pentru care atacantul uruguayan și-ar dori să plece de la Al Hilal, anunță mirror.co.uk.

Cu toate acestea, Nunez a jucat în 11 partide pentru formația antrenată de Simone Inzaghi, în care a marcat 5 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Publicația argentiniană Ole a transmis că pe urmele lui Darwin Nunez ar fi River Plate, una dintre cele mai titrate echipe ale fotbalului argentinian.

Antrenorul lui River Plate, Marcelo Gallardo, ar pregăti o reorganizare a echipei, acesta fiind dornic să-l transfere pe atacantul sud-american.

Conform Mirror, reprezentanții clubului argentinian l-ar fi sunat deja pe Nunez pentru a discuta despre un potențial transfer.

45 de milioane de euro
valorează Darwin Nunez, conform Transfermarkt

Darwin Nunez s-a despărțit de Liverpool după 3 sezoane

Sosit în vara lui 2022 de la Benfica, pentru o sumă ce a depășit 85 de milioane de euro, Nunez a debutat cu gol pentru Liverpool în victoria din Community Shield împotriva lui Manchester City (3-1).

În primul sezon, a marcat de 15 ori în 42 de partide. În stagiunea următoare, și-a îmbunătățit forma și a înscris 18 goluri.

Ultimul său sezon în tricoul „cormoranilor” a fost încununat cu titlul de campion al Angliei. Atunci, Nunez a marcat 7 goluri în 47 de partide jucate.

Cifrele lui Darwin Nunez de-a lungul carierei:

  • Liverpool: 143 de meciuri, 40 de goluri, 26 pase decisive
  • Benfica: 85 de meciuri, 48 de goluri, 16 pase decisive
  • Almeria: 32 de meciuri, 16 goluri, 3 pase decisive
  • Penarol: 22 de meciuri, 4 goluri, o pasă decisivă
  • Al Hilal: 11 meciuri, 5 goluri, 2 pase decisive

liverpool River Plate transfer al hilal darwin nunez
07:19
