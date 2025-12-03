Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray +10 foto
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray

George Neagu
Publicat: 03.12.2025, ora 15:38
Actualizat: 03.12.2025, ora 15:42
  • Fenerbahce - Galatasaray 1-1. Înainte de startul meciului, Ederson (32 de ani), portarul gazdelor, a avut un moment demn de apreciat alături de o fetiță cu deficiențe de auz.
  • Cum au comunicat cei doi și ce i-a transmis brazilianul, mai jos.

Chiar dacă derby-ul Turciei a fost umbrit de câteva scene violente înainte de începerea partidei, atunci când jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit la încălzire, Ederson, portarul lui Fenerbahce, a impresionat printr-un gest simplu, dar extrem de semnificativ.

FOTO. Ederson, gest superb în derby-ul cu Galatasaray

Înainte de începerea partidei de pe stadionul „Şükrü Saracoğlu”, jucătorii celor două echipe s-au aliniat pentru poza oficială.

Fiecare jucător a fost însoțit de câte un copil. În fața portarului lui Fenerbahce a stat un băiat care avea probleme de vedere și care purta ochelari.

În stânga brazilianului era Milan Skriniar, căpitanul echipei. În fața slovacului era o fetiță care avea deficiențe de auz, dar Ederson nu a știut acest lucru.

Înainte să se salute cu jucătorii lui Galatasaray, Ederson a încercat în nenumărate rânduri să comunice cu acea fetiță, dar aceasta nu îl băga în seamă.

Skriniar a observat momentul și i-a spus coechipierului său despre problemele de sănătate ale fetiței.

Atunci când micuța s-a uitat spre Ederson, acesta a început să comunice cu ea în limbajul semnelor și i-a transmis: „Bună, încântat de cunoștință, te iubesc”, scrie marca.com. Fetița s-a rușinat și a început să zâmbească.

Modul cum Ederson a comunicat cu o fetiță surdă înaintea meciului dintre Fenerbahce - Galatasaray. Foto: Captură X/Fenerbahce SK
Modul cum Ederson a comunicat cu o fetiță surdă înaintea meciului dintre Fenerbahce - Galatasaray. Foto: Captură X/Fenerbahce SK

Modul cum Ederson a comunicat cu o fetiță surdă înaintea meciului dintre Fenerbahce - Galatasaray. Foto: Captură X/Fenerbahce SK Modul cum Ederson a comunicat cu o fetiță surdă înaintea meciului dintre Fenerbahce - Galatasaray. Foto: Captură X/Fenerbahce SK Modul cum Ederson a comunicat cu o fetiță surdă înaintea meciului dintre Fenerbahce - Galatasaray. Foto: Captură X/Fenerbahce SK Modul cum Ederson a comunicat cu o fetiță surdă înaintea meciului dintre Fenerbahce - Galatasaray. Foto: Captură X/Fenerbahce SK Modul cum Ederson a comunicat cu o fetiță surdă înaintea meciului dintre Fenerbahce - Galatasaray. Foto: Captură X/Fenerbahce SK
Fenerbahce - Galatasaray 1-1, în derby-ul Turciei

În minutul 27, Leroy Sane a deschis scorul după o acțiune personală de excepție. Germanul a driblat câțiva jucători adverși în afara careului și a șutat puternic spre colțul lung apărate de Ederson.

Cu toate acestea, mingea a fost deviată de fundașul gazdelor, Oosterwolde, și-a schimbat traiectoria și a intrat în poartă.

În minutul 44, Fenerbahce a restabilit egalitatea. După un corner bătut de Kerem Akturkoglu, mingea a ajuns la mijlocașul Edson Alvarez, care a reușit să înscrie. În cele din urmă, golul a fost anulat după un henț comis de Skriniar.

Cu toate acestea, în minutul 90+5, Jhon Duran a marcat pentru Fenerbahce după o lovitură de cap trimisă perfect la colțul lung. De această dată golul a fost valabil și derby-ul Turciei s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

În acest moment, Galatasaray se află pe primul loc în Turcia, cu 33 de puncte, fiind urmată de marea rivală Fenerbahce, care are un punct mai puțin.

VIDEO. Fenerbahce - Galatasaray 1-1

