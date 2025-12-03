„Aici fotbalul e mai tactic și mai fizic” După 4 luni în Portugalia, Ianis Stoica mărturisește: „Primele săptămâni au fost grele” +23 foto
Ianis Stoica. Foto: Imago
Stranieri

„Aici fotbalul e mai tactic și mai fizic” După 4 luni în Portugalia, Ianis Stoica mărturisește: „Primele săptămâni au fost grele”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 15:29
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 15:29
  • Ianis Stoica (22 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre modul în care s-a adaptat la Estrela Amadora și despre diferențele față de Superliga.

Stoica a evoluat în 13 partide pentru formația portugheză, în care a reușit să înscrie două goluri, după ce a fost transferat pentru 1,3 milioane de euro la începutul sezonului 2025-2026.

România, într-o grupă infernală! Naționala de rugby va înfrunta, la Mondialul din 2027, campioana en titre și un alt adversar foarte puternic
Citește și
România, într-o grupă infernală! Naționala de rugby va înfrunta, la Mondialul din 2027, campioana en titre și un alt adversar foarte puternic
Citește mai mult
România, într-o grupă infernală! Naționala de rugby va înfrunta, la Mondialul din 2027, campioana en titre și un alt adversar foarte puternic

Ianis Stoica face o comparație între fotbalul din Portugalia și cel din România

Fotbalistul român a înscris în meciul amical împotriva celor de la Valladolid, câștigat de lusitani cu scorul de 3-2 după loviturile de departajare.

„Aveam nevoie să marchez pentru a prinde încredere, să câștig încrederea antrenorului și a colegilor. M-am bucurat mult că am înscris și că am câștigat un trofeu.

Chiar dacă a fost un trofeu amical, pentru noi contează, pentru că ne arată că suntem pe drumul cel bun.

Suntem pe drumul cel bun cu noul antrenor (n.r. - Joao Nuno). Toți dau 100% pentru echipă. Încercăm să rezolvăm toate problemele împreună cu el și să ajungem cât mai repede la cel mai bun nivel al nostru”, a declarat Ianis Stoica, potrivit flashscore.ro.

FOTO: Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3

Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3. Foto: Captură YouTube, @realvalladolid
Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3. Foto: Captură YouTube, @realvalladolid

Galerie foto (23 imagini)

Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3. Foto: Captură YouTube, @realvalladolid Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3. Foto: Captură YouTube, @realvalladolid Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3. Foto: Captură YouTube, @realvalladolid Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3. Foto: Captură YouTube, @realvalladolid Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3. Foto: Captură YouTube, @realvalladolid
+23 Foto
labels.photo-gallery

Fotbalistul, care a jucat 189 de partide în ligile profesioniste din România, a fost întrebat dacă simte vreo diferență între fotbalul românesc și cel portughez.

„Da, mai ales la nivel tactic, dar nu pot spune prea multe pentru că e confidențial (n.r. - râde). Dar aici se pune mare accent pe tactică. Campionatul e mai tactic și și mai fizic.

E un fotbal foarte bun, foarte fizic. Credeam că seamănă mai mult cu cel spaniol, dar când am ajuns aici am văzut că e diferit, în sensul bun.

Jucătorii au multă calitate și fiecare meci e greu, fie că joci cu ultima clasată sau cu cele mai bune echipe din Ligă”, a mai spus Ianis Stoica.

Estrela Amadora se află pe locul 14, cu 11 puncte acumulate, după cele 12 partide disputate.

Întrebat de ce s-a transferat la formația portugheză, Ianis Stoica a răspuns:

Trebuia să aleg între a merge în Turcia, pentru că aveam o ofertă, sau să vin aici. Dar când a apărut Estrela, decizia a fost luată. Am ales Estrela pentru că e un club frumos, cu multă istorie, și e o mare plăcere să fiu aici. Am căutat informații pe internet și tot ce am găsit era pozitiv și arăta că e un club de nivel bun. Ianis Stoica

Ianis Stoica: „Primele trei săptămâni au fost grele pentru mine”

Fotbalistul se numără printre cele mai scumpe transferuri din istoria clubului portughez, situație cu care s-a mai confruntat și la Hermannstadt, unde fusese achiziționat pentru 500.000 de euro.

„E o responsabilitate mare. Încerc să dau tot ce pot și să fac oamenii fericiți. Și la ultimul club am fost cel mai scump transfer, deci știu deja cum să gestionez presiunea asta.

Am încredere în deciziile antrenorului și dau totul, fie că joc un minut sau tot meciul.

Primele trei săptămâni au fost grele pentru mine, pentru că trebuia să fiu atent la multe lucruri, la modul în care funcționează totul, dar acum pot spune că oamenii de aici sunt foarte buni, fotbalul este la un nivel înalt și mă simt ca acasă.

Nu mai simt nicio diferență între când sunt acasă și când sunt aici. Pentru mine, e același lucru acum”, a mai spus Ianis Stoica.

15
este locul ocupat de Hermannstadt în sezonul 2025-2026, cu 12 puncte acumulate, după cele 18 meciuri jucate

VIDEO: Primul gol marcat de Ianis Stoica pentru Estrela Amadora

Ianis Stoica: „Mulți jucători debutează la 17 ani și dispar”

Fotbalistul a explicat și cum au arătat pentru el primii ani în fotbalul românesc. Ianis Stoica a debutat la doar 15 ani și a reușit chiar să marcheze în partida Sănătatea Cluj - FCSB 1-6.

„Să începi atât de tânăr aduce presiune, pentru că mulți jucători debutează la 16 sau 17 ani și apoi dispar. Am încercat să fac totul pas cu pas, să iau deciziile corecte, ca să ajung la un nivel bun.

Nu voiam să debutez și să mă opresc din evoluție, trebuia să muncesc mai mult. Cu mentalitatea asta am ajuns la Estrela.

Primul meu club m-a împrumutat, ceea ce e normal pentru tinerii care au nevoie să joace. Împrumuturile m-au ajutat să capăt experiență, pentru că e greu să treci direct de la echipa B la un club de top.

Trebuie să faci pași, cum ar fi Liga a doua, cluburi mai mici din prima ligă. Împrumuturile m-au ajutat”, a mai spus Ianis Stoica.

Întrebat dacă tatăl său, Pompiliu Stoica, fost jucător al Stelei, a fost prezent în Portugalia sau i-a influențat în vreun fel evoluțiile, Ianis a spus:

Nu, încă nu, dar va veni curând. El lucrează în România și are o școală de fotbal. Nu-mi dă sfaturi tactice, mă susține cu încredere și cuvinte pozitive. Nu-mi spune niciodată „fă așa” sau „șutează acolo”. Mă susține ca tată. În România îmi spunea mai multe, dar aici are încredere în procesul meu. Acum îmi dă mai mult sfaturi personale, îmi spune să fiu concentrat, să respect pe toată lumea și să fac uneori antrenament suplimentar, dar nimic legat de tactică Ianis Stoica

Citește și

Guardiola-show  Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland
Campionate
12:38
Guardiola-show Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland
Citește mai mult
Guardiola-show  Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria
Handbal
12:01
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria
Citește mai mult
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
portugalia Estrela Amadora superliga ianis stoica
Știrile zilei din sport
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Diverse
03.12
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Citește mai mult
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Handbal
03.12
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Citește mai mult
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Cupa Romaniei
03.12
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Citește mai mult
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Cupa Romaniei
03.12
L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Citește mai mult
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:19
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
00:20
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
23:30
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
00:11
„Plictisiți, deconectați” Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
„Plictisiți, deconectați”  Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Cupa Romaniei
03.12
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Citește mai mult
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Superliga
03.12
Probleme mari la Dinamo FOTO. Un titular s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Citește mai mult
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Handbal
03.12
„Tadici a terminat-o psihic” Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Citește mai mult
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Superliga
03.12
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Citește mai mult
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 11 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share