„Aici fotbalul e mai tactic și mai fizic” După 4 luni în Portugalia, Ianis Stoica mărturisește: „Primele săptămâni au fost grele”

Ianis Stoica (22 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre modul în care s-a adaptat la Estrela Amadora și despre diferențele față de Superliga.

Stoica a evoluat în 13 partide pentru formația portugheză, în care a reușit să înscrie două goluri, după ce a fost transferat pentru 1,3 milioane de euro la începutul sezonului 2025-2026.

Ianis Stoica face o comparație între fotbalul din Portugalia și cel din România

Fotbalistul român a înscris în meciul amical împotriva celor de la Valladolid, câștigat de lusitani cu scorul de 3-2 după loviturile de departajare.

„Aveam nevoie să marchez pentru a prinde încredere, să câștig încrederea antrenorului și a colegilor. M-am bucurat mult că am înscris și că am câștigat un trofeu.

Chiar dacă a fost un trofeu amical, pentru noi contează, pentru că ne arată că suntem pe drumul cel bun.

Suntem pe drumul cel bun cu noul antrenor (n.r. - Joao Nuno). Toți dau 100% pentru echipă. Încercăm să rezolvăm toate problemele împreună cu el și să ajungem cât mai repede la cel mai bun nivel al nostru”, a declarat Ianis Stoica, potrivit flashscore.ro.

FOTO: Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3

Fotbalistul, care a jucat 189 de partide în ligile profesioniste din România, a fost întrebat dacă simte vreo diferență între fotbalul românesc și cel portughez.

„Da, mai ales la nivel tactic, dar nu pot spune prea multe pentru că e confidențial (n.r. - râde). Dar aici se pune mare accent pe tactică. Campionatul e mai tactic și și mai fizic.

E un fotbal foarte bun, foarte fizic. Credeam că seamănă mai mult cu cel spaniol, dar când am ajuns aici am văzut că e diferit, în sensul bun.

Jucătorii au multă calitate și fiecare meci e greu, fie că joci cu ultima clasată sau cu cele mai bune echipe din Ligă”, a mai spus Ianis Stoica.

Estrela Amadora se află pe locul 14, cu 11 puncte acumulate, după cele 12 partide disputate.

Întrebat de ce s-a transferat la formația portugheză, Ianis Stoica a răspuns:

Trebuia să aleg între a merge în Turcia, pentru că aveam o ofertă, sau să vin aici. Dar când a apărut Estrela, decizia a fost luată. Am ales Estrela pentru că e un club frumos, cu multă istorie, și e o mare plăcere să fiu aici. Am căutat informații pe internet și tot ce am găsit era pozitiv și arăta că e un club de nivel bun. Ianis Stoica

Ianis Stoica: „Primele trei săptămâni au fost grele pentru mine”

Fotbalistul se numără printre cele mai scumpe transferuri din istoria clubului portughez, situație cu care s-a mai confruntat și la Hermannstadt, unde fusese achiziționat pentru 500.000 de euro.

„E o responsabilitate mare. Încerc să dau tot ce pot și să fac oamenii fericiți. Și la ultimul club am fost cel mai scump transfer, deci știu deja cum să gestionez presiunea asta.

Am încredere în deciziile antrenorului și dau totul, fie că joc un minut sau tot meciul.

Primele trei săptămâni au fost grele pentru mine, pentru că trebuia să fiu atent la multe lucruri, la modul în care funcționează totul, dar acum pot spune că oamenii de aici sunt foarte buni, fotbalul este la un nivel înalt și mă simt ca acasă.

Nu mai simt nicio diferență între când sunt acasă și când sunt aici. Pentru mine, e același lucru acum”, a mai spus Ianis Stoica.

15 este locul ocupat de Hermannstadt în sezonul 2025-2026, cu 12 puncte acumulate, după cele 18 meciuri jucate

VIDEO: Primul gol marcat de Ianis Stoica pentru Estrela Amadora

Ianis Stoica: „Mulți jucători debutează la 17 ani și dispar”

Fotbalistul a explicat și cum au arătat pentru el primii ani în fotbalul românesc. Ianis Stoica a debutat la doar 15 ani și a reușit chiar să marcheze în partida Sănătatea Cluj - FCSB 1-6.

„Să începi atât de tânăr aduce presiune, pentru că mulți jucători debutează la 16 sau 17 ani și apoi dispar. Am încercat să fac totul pas cu pas, să iau deciziile corecte, ca să ajung la un nivel bun.

Nu voiam să debutez și să mă opresc din evoluție, trebuia să muncesc mai mult. Cu mentalitatea asta am ajuns la Estrela.

Primul meu club m-a împrumutat, ceea ce e normal pentru tinerii care au nevoie să joace. Împrumuturile m-au ajutat să capăt experiență, pentru că e greu să treci direct de la echipa B la un club de top.

Trebuie să faci pași, cum ar fi Liga a doua, cluburi mai mici din prima ligă. Împrumuturile m-au ajutat”, a mai spus Ianis Stoica.

Întrebat dacă tatăl său, Pompiliu Stoica, fost jucător al Stelei, a fost prezent în Portugalia sau i-a influențat în vreun fel evoluțiile, Ianis a spus:

Nu, încă nu, dar va veni curând. El lucrează în România și are o școală de fotbal. Nu-mi dă sfaturi tactice, mă susține cu încredere și cuvinte pozitive. Nu-mi spune niciodată „fă așa” sau „șutează acolo”. Mă susține ca tată. În România îmi spunea mai multe, dar aici are încredere în procesul meu. Acum îmi dă mai mult sfaturi personale, îmi spune să fiu concentrat, să respect pe toată lumea și să fac uneori antrenament suplimentar, dar nimic legat de tactică Ianis Stoica

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport