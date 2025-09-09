Nu a ales banii Fundașul care a refuzat milioanele din Arabia: „Ar trebui să joc 20 de ani la Atletico ca să câștig cât îmi oferea Al-Nassr”

David Hancko (27 de ani), fundașul slovac transferat în această vară la Atletico Madrid de la Feyenoord, a vorbit despre alegerea sa.

Atlético Madrid a plătit 26 de milioane de euro pentru fundașul care a adunat 140 de meciuri în Olanda. Deși era aproape de un transfer la Al-Nassr, cu un contract de 12 milioane de euro pe an.

David Hancko: „ Al-Nassr nu era prima opțiune”

Hancko a participat inclusiv la cantonamentul din Austria al celor de la Al-Nassr.

„Când am început să simțim că ceva nu era în regulă în Austria, agentul meu le-a transmis celor de la Atlético că încă mă puteau transfera.

Iar Atletico a făcut în 36 de ore ceea ce alții nu reușiseră într-un an și jumătate.

Al-Nassr nu era prima noastră opțiune, pentru că mi-am dorit mereu să rămân în Europa.

Și, deși am discutat cu antrenori și directori sportivi din alte cluburi în perioadele anterioare de mercato, transferul nu s-a materializat niciodată”, a declarat Hancko, conform marca.com.

Vara aceasta a venit o singură ofertă, dar era incredibilă… A trebuit să stăm și să o analizăm. Dintr-un anumit punct de vedere, nu era ideal să-mi duc soția însărcinată în cealaltă parte a lumii, la Riad, dar ea mi-a spus că ar merge acolo și că ne-am putea descurca. Desigur, avea și ea preferințe legate de destinație. David Hancko

Internaționalul slovac a subliniat că oferta financiară din Arabia era greu de refuzat.

„Nu voi minți, acel contract era incredibil. Dacă compar contractele, ar trebui să joc la Atletico timp de 20 de ani ca să câștig cât îmi oferea Al-Nassr.

Am semnat pe cinci ani aici, în timp ce cu Al-Nassr ar fi fost doar patru”, a spus Hancko.

Conform capology.com, cel mai bine plătit jucător de la Atlético Madrid este portarul Jan Oblak, care încasează un venit net de aproximativ 10 milioane de euro pe an.

Pe lista celor mai bine remunerați urmează:

Conor Gallagher , care primește 4,3 milioane de euro pe an

, care primește 4,3 milioane de euro pe an Antoine Griezmann , cu un salariu de 3 milioane de euro anual

, cu un salariu de 3 milioane de euro anual Marcos Llorente , cu un salariu de 4 milioane de euro anual

, cu un salariu de 4 milioane de euro anual Nicolas González, cu un venit de 3,6 milioane de euro pe sezon

Despre salariul lui Hancko la Atletico nu au fost încă publicate detalii, însă, potrivit declarației fotbalistului, pentru a egala oferta de 12 milioane de euro pe an primită de la Al-Nassr în 20 de sezoane, ar trebui să câștige aproximativ 600.000 de euro pe sezon.

