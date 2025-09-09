Denis Ciobotariu (27 de ani) a suferit o accidentare la genunchi în această pauză internațională.

După ce Borza s-a accidentat în urmă cu câteva zile, Rapid se va confrunta acum cu probleme și mai mare în defensivă.

Rapid a avut un start de sezon foarte bun, fiind neînvinsă după 8 etape, la fel ca liderul U Craiova, cu 5 victorii și 3 rezultate de egalitate.

Probleme la Rapid. Denis Ciobotariu s-a accidentat

Ciobotariu se alătură listei fundașilor accidentați, alături de Andrei Borza și Cristian Ignat. Costel Gâlcă va avea dificultăți în alcătuirea unei linii defensive puternice.

„Buletin medical. Denis Ciobotariu a suferit o accidentare la genunchiul piciorului stâng. După o serie de investigații medicale s-a constatat că fundașul nostru va fi indisponibil în următoarele săptămâni. Recuperare rapidă, Ciobi!”, a transmis Rapid pe pagina de Facebook.

Denis Ciobotariu a ajuns la Rapid de la Sepsi în ianuarie 2025, pentru 50.000 de euro, iar în acest sezon a fost integralist în toate partidele giuleștenilor din Liga 1, în ultima, 2-0 cu UTA Arad, reușind chiar să marcheze.

O soluție de care se poate folosi Rapid în această situație este Leo Bolgado, fundașul transferat luni de la CFR Cluj.

Andrei Borza, accidentat de fizioterapeut

Andrei Borza a ratat șansa de a debuta pentru prima reprezentativă a României, după ce s-a accidentat la antrenamentul naționalei.

Cu 3 zile înaintea duelului din partida amicală împotriva Canadei, fundașul provenit de la Rapid a fost călcat pe piciorul drept de fizioterapeutul naționalei la un joc-școală. Diagnosticul a fost de traumatism osos.

Analizele medicale nu au fost încurajatoare pentru Andrei Borza. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, fotbalistul are degetul mic rupt și va lipsi cel puțin 4 săptămâni.

