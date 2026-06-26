Răzvan Lucescu, 57 de ani, spune ce l-a nemulțumit la Salonic în șapte ani în care a devenit cel mai important antrenor al istoriei clubului alb-negru.

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Pentru Răzvan Lucescu, PAOK a fost cea mai frumoasă parte a carierei, dar și cea mai tensionată, stresantă, care l-a stors de energie.

Lucescu nu a uitat niciodată: „Primul titlu ne-a fost furat”

Un capitol de șapte ani, 2017-2019/2021-2026, în care a devenit antrenorul numărul unu al centenarului „vulturilor”.

A avut un prim mandat cu trei trofee în două sezoane și unicul event din istoria clubului. Puteau fi două „duble” campionat-cupă.

„Primul titlu ne-a fost furat, în 2018”, a protestat el mereu. Titlu cucerit atunci de AEK la finalul unui sezon în care PAOK a pierdut două derbyuri la „masa verde”, 0-3 cu Olympiacos, 0-3 cu AEK.

Lucescu: „Am jucat 40 de meciuri mai mult decât AEK. Un sezon în plus!”

În al doilea mandat, de cinci ani, a învins o singură dată, titlul din 2024, dar tehnicianul amintește și de cele trei finale de Cupa Greciei (toate pierdute) și de cele două „sferturi” în Conference League.

Răzvan Lucescu și-a prelungit în februarie 2024 contractul cu PAOK până în 2027. Acord care a încetat cu un an înainte de final. Foto: Imago

Legat de această perioadă, 2021-2026, a făcut o paralelă cu AEK Atena, ultima campioană a Greciei:

„Am jucat 40 de meciuri mai mult decât AEK în ultimii cinci ani în toate competițiile. Știți ce înseamnă asta? Un sezon în plus!”, a punctat în interviul pentru site-ul elen Foxbet.

61% a fost procentul victoriilor lui Răzvan Lucescu în șapte ani la PAOK (172 în 283 de partide). A avut și 54 de înfrângeri

Ce i-a reproșat Lucescu lui Savvidis. Și observația: „PAOK nu are cultura succesului”

A apreciat investiția și implicarea patronului Ivan Savvidis, care l-a susținut pe Lucescu în lupta contra marilor cluburi ale Atenei, însă i-a reproșat așteptările uriașe care au declanșat o presiune la fel de mare asupra echipei. Pe lângă ce nu i-a plăcut la final: despărțirea conflictuală și cum a încercat să-l vândă pentru a scăpa de el.

Momentul în care Savvidis l-a îmbrățișat pe Lucescu înainte de startul sezonului 2025-2026. La finalul stagiunii, s-au despărțit. Foto: Instagram

„PAOK nu are cultura succesului”, a observat antrenorul. „Nu are un echilibru, nu știe să controleze anumite momente, nu trebuie să fie nici în cer la victorie și nici sub pământ la înfrângere”. Reacții extreme care au măcinat vestiarul și atmosfera.

„Gelozia lor a fost una dintre cauzele conflictului intern”

GOLAZO.ro a aflat și de ce au vrut cei doi fii ai proprietarului, George și Nikos, să-l convingă pe Savvidis să rupă relația cu Lucescu. Nu doar pentru a avea controlul total al transferurilor la PAOK.

„Gelozia lor a fost una dintre cauzele conflictului intern. Ei nu suportau ca antrenorul să fie considerat cel mai important om din club”, susțin sursele GOLAZO.ro la Salonic.

În cele din urmă, Savvidis le-a făcut pe plac copiilor săi și i-a reziliat contractul. Pe 19 iunie, a fost sfârșitul relației Lucescu - PAOK.

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