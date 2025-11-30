„Ne înjură de ne rup”  Adrian Șut, după victoria cu Farul: „Mi-am pus mâinile la urechi” + Ce spune Miculescu +57 foto
David Miculescu FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

„Ne înjură de ne rup” Adrian Șut, după victoria cu Farul: „Mi-am pus mâinile la urechi” + Ce spune Miculescu

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 23:22
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 00:01
  • FARUL - FCSB 1-2. David Miculescu (24 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) au vorbit despre partida câștigată de „roș-albaștri” la Ovidiu.

Odată cu victoria împotriva Farului, FCSB a ajuns la două puncte de play-off.

FCSB, la două puncte de play-off Victorie crucială a campioanei la Constanța. VIDEO cu golul victoriei
Citește și
FCSB, la două puncte de play-off Victorie crucială a campioanei la Constanța. VIDEO cu golul victoriei
Citește mai mult
FCSB, la două puncte de play-off Victorie crucială a campioanei la Constanța. VIDEO cu golul victoriei

FARUL - FCSB. David Miculescu, la finalul partidei: „Trebuie să continuăm să obținem victorii”

Miculescu a vorbit despre victoria obținută de FCSB pe terenul celor de la Farul și a oferit detalii despre situația sa medicală, după ce a acuzat dureri la partida din această seară.

„Suntem focusați la fiecare meci, vrem cele 3 puncte. Golul a venit foarte bine, am înscris azi, o mai făcusem și în meciul de la Sibiu”, a declarat Miculescu, la Prima Sport.

Acesta a continuat: „Încă dinaintea meciului cu Petrolul simțeam o jenă la aductori, luam antiinflamatoare, am zis că poate va trece.

După meciuri, tot timpul aveam dureri. Azi, la început a fost ok, dar apoi am început din nou să simt o durere. Mâine voi face investigații, iar apoi voi lua o decizie împreuna cu staff-ul”.

Trebuie să continuăm să obținem victorii în campionat. A fost un meci important azi, mereu am avut partide grele cu Farul. David Miculescu

Adrian Șut: „Suntem o echipă mare, chiar dacă avem o perioadă grea”

„Vreau doar să mă motivez, să-mi găsesc plăcerea de a juca fotbal, să dau totul pe teren și cred că asta-i cel mai important, să avem plăcere, pentru că de asta ne-am apucat de fotbal.

Am avut și noi în prima repriza o bară, am avut câteva ocazii importante, puteam să închidem meciul, dar din păcate n-am reușit și putea să ne coste acest lucru.

N-aș vrea să spun că avem frică de rezultat, suntem o echipă mare, chiar dacă trecem printr-o perioadă proastă, cred că am jucat foarte multe meciuri la rezultat și am știut să obținem ceea ce ne-am dorit.

Avem experiența necesară ca în meciurile importante să ne ridicăm la nivelul la care trebuie ca să luăm cele trei puncte”, a spus Adrian Șut.

Mereu când venim aici ne înjură de ne rup, sunt exagerați, mi-am pus mâinile la urechi pentru că anul trecut m-au înjurat după ce a murit tatăl meu, acum m-au înjurat iar Adrian Șut
Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).jpg
Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).jpg

Galerie foto (57 imagini)

Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+57 Foto
labels.photo-gallery

FARUL - FCSB. Darius Olaru, la finalul partidei: „Am meritat victoria”

„Cel mai important după meciul de joi era să obținem o victorie în această seară. Ne bucurăm că am luptat, că am știut să suferim și am câștigat. Am meritat victoria.

Știam că Farul este o contracandidată, stătea mai bine în clasament decât noi. Sper ca după acest meci să construim, să adunăm puncte și să fie un nou început pentru noi.

Vom juca miercuri al treilea meci în 6 zile. Este un obiectiv și Cupa, mergem acolo (n.r. la Arad, cu UTA) să ne facem jocul și să obținem cele 3 puncte”, a spus Olaru, la Prima Sport.

Am acuzat câteva dureri, dar nimic grav. Cred că a fost din cauza terenului, a fost destul de greu, ca și la Belgrad Darius Olaru

VIDEO Farul Constanța - FCSB 1-2. Victorie crucială a campioanei

Citește și

Cristian Geambașu Sifonul?
Opinii
23:03
Cristian Geambașu Sifonul?
Citește mai mult
Cristian Geambașu Sifonul?
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
Superliga
21:26
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
Citește mai mult
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
farul constanta liga 1 fcsb david miculescu Adrian Șut
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Superliga
09:36
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Citește mai mult
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”
Campionate
09:54
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”
Citește mai mult
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK
Stranieri
11:03
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK
Citește mai mult
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:10
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Patronul FCSB se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Patronul FCSB se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”
14:10
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”
14:55
Dispare încă o echipă? Situație critică pentru clubul din România: „Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul”
Dispare încă o echipă? Situație critică pentru clubul din România: „Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul”
13:35
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Top stiri din sport
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Stranieri
30.11
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Citește mai mult
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
Superliga
30.11
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
Citește mai mult
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB
Superliga
30.11
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB
Citește mai mult
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR
Diverse
30.11
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR
Citește mai mult
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 41 rapid 9 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share