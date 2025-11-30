FARUL - FCSB 1-2. David Miculescu (24 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) au vorbit despre partida câștigată de „roș-albaștri” la Ovidiu.

Odată cu victoria împotriva Farului, FCSB a ajuns la două puncte de play-off.

FARUL - FCSB. David Miculescu, la finalul partidei: „Trebuie să continuăm să obținem victorii”

Miculescu a vorbit despre victoria obținută de FCSB pe terenul celor de la Farul și a oferit detalii despre situația sa medicală, după ce a acuzat dureri la partida din această seară.

„Suntem focusați la fiecare meci, vrem cele 3 puncte. Golul a venit foarte bine, am înscris azi, o mai făcusem și în meciul de la Sibiu” , a declarat Miculescu, la Prima Sport.

Acesta a continuat: „Încă dinaintea meciului cu Petrolul simțeam o jenă la aductori, luam antiinflamatoare, am zis că poate va trece.

După meciuri, tot timpul aveam dureri. Azi, la început a fost ok, dar apoi am început din nou să simt o durere. Mâine voi face investigații, iar apoi voi lua o decizie împreuna cu staff-ul”.

Trebuie să continuăm să obținem victorii în campionat. A fost un meci important azi, mereu am avut partide grele cu Farul. David Miculescu

Adrian Șut: „Suntem o echipă mare, chiar dacă avem o perioadă grea”

„Vreau doar să mă motivez, să-mi găsesc plăcerea de a juca fotbal, să dau totul pe teren și cred că asta-i cel mai important, să avem plăcere, pentru că de asta ne-am apucat de fotbal.

Am avut și noi în prima repriza o bară, am avut câteva ocazii importante, puteam să închidem meciul, dar din păcate n-am reușit și putea să ne coste acest lucru.

N-aș vrea să spun că avem frică de rezultat, suntem o echipă mare, chiar dacă trecem printr-o perioadă proastă, cred că am jucat foarte multe meciuri la rezultat și am știut să obținem ceea ce ne-am dorit.

Avem experiența necesară ca în meciurile importante să ne ridicăm la nivelul la care trebuie ca să luăm cele trei puncte”, a spus Adrian Șut.

Mereu când venim aici ne înjură de ne rup, sunt exagerați, mi-am pus mâinile la urechi pentru că anul trecut m-au înjurat după ce a murit tatăl meu, acum m-au înjurat iar Adrian Șut

FARUL - FCSB. Darius Olaru, la finalul partidei: „Am meritat victoria”

„Cel mai important după meciul de joi era să obținem o victorie în această seară. Ne bucurăm că am luptat, că am știut să suferim și am câștigat. Am meritat victoria.

Știam că Farul este o contracandidată, stătea mai bine în clasament decât noi. Sper ca după acest meci să construim, să adunăm puncte și să fie un nou început pentru noi.

Vom juca miercuri al treilea meci în 6 zile. Este un obiectiv și Cupa, mergem acolo (n.r. la Arad, cu UTA) să ne facem jocul și să obținem cele 3 puncte”, a spus Olaru, la Prima Sport.

Am acuzat câteva dureri, dar nimic grav. Cred că a fost din cauza terenului, a fost destul de greu, ca și la Belgrad Darius Olaru

VIDEO Farul Constanța - FCSB 1-2 . Victorie crucială a campioanei

