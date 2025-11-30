Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”

Florin Tănase, 30 de ani, a avut parte de un tratament ostil la Farul - FCSB, fiind fluierat la fiecare atingere de balon și luat în colimator de galerie încă din primele minute.

Ironia este că „decarul” roș-albaștrilor a fost unul dintre produsele Academiei Hagi. Florin Tănase a jucat timp de trei ani sub îndrumarea lui Hagi, după care a evoluat alți trei ani la Viitorul.

A adunat 86 de meciuri și 24 de goluri, dar totul a fost uitat de fanii alb-albaștrilor: Tănase a devenit „clientul” preferat al spectatorilor de la Tribuna 2, fanii neoprindu-se din ironii și jigniri.

„Tănase, sifonule! Tănase, suzeto!”, „Tănase, câte kilograme de brânză îți dă nea Gigi?”, apostrofări repetate, menite să-l scoată din sărite.

Fiecare minge atinsă de numărul 10 al campioanei a fost întâmpinată cu huiduieli puternice, ignorate de internaționalul român.

An încheiat pentru Bîrligea? Veste proastă primită de FCSB

Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost lăsat în afara lotului pentru partida de la Ovidiu. Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a anunțat că este posibil ca atacantul să nu mai joace în acest an.

„Bîrligea nu se simte foarte bine. Va lipsi câteva săptămâni. Cu siguranță două săptămâni, chiar trei. Vom vedea”, a declarat Elias Charalambous înaintea partidei cu Farul, la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

