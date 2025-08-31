Cursă în Marea Neagră  David Popovici a participat la un concurs de înot în ape deschise. Cum s-a descurcat
David Popovici
Înot

Cursă în Marea Neagră David Popovici a participat la un concurs de înot în ape deschise. Cum s-a descurcat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 23:08
  • David Popovici (20 de ani) a participat la concursul de înot în ape deschise Atlantisman și a terminat pe locul al doilea.

Concursul a avut loc în stațiunea Jupiter, județul Constanța, iar participanții au trebuit să înoate în Marea Neagră.

Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya
Citește și
Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya
Citește mai mult
Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya

David Popovici a terminat pe locul 2 la concursul Atlantisman

David Popovici, alături de antrenorul lui, Adrian Rădulescu, și colegul de antrenamente, Andrei Enache, a terminat pe locul 2 duminică la ștafeta de 3x500 de metri desfășurată în Marea Neagră, notează agerpres.ro.

Am făcut această ștafetă plecând de la ideea că ar putea fi o distracție mare. A fost foarte vechi gândul acesta de a face o ștafetă cu antrenorul meu și cu David și cred că a fost distractiv pentru toți trei”, a declarat Andrei Enache, colegul lui David Popovici, conform sursei citate.

De asemenea, cursa de 500 de metri a fost una dificilă pentru Adrian Rădulescu, antrenorul lui David, din cauza lipsei de antrenament.

Nu m-am pregătit pentru concurs, dar cred că m-am descurcat destul de bine și mulțumită încurajărilor celor doi colegi de echipă. A fost foarte specială cursa pentru mine, fiindcă am putut să fac lucrul acesta cu ei.

Mi-aș dori să revin în concursuri, dar nu știu dacă am timp să mă pregătesc temeinic. Așa cum fac cu el, «uite, astăzi, trebuie să ne antrenăm, să ne odihnim», sper să facă și el același lucru cu mine, să-mi aducă aminte că trebuie să mai fac și eu un antrenament”, a declarat Adrian Rădulescu, conform sursei citate.

David Popovici, despre cursa din Marea Neagră: „A fost o experiență frumoasă”

„Plecând pe prima jumătate a cursei, au fost niște valuri imense. Sunt obișnuit ca singurele valuri să vină de la culoarele din apropiere care nu se compară cu valurile mării.

Am obosit destul de tare, dar a fost o experiență frumoasă, pentru că am fost împreună, am făcut ceva diferit împreună și mi-ar mai plăcea să vin.

Vreau să ne vedem din nou în anii viitori și să fim cât mai mulți concurenți. Vreau să ne vedem la antrenamente, la competiții și chiar să mă întreceți. Este o provocare. Nu vă grăbiți! Mai lăsați-mă și pe mine un pic. Puteți să o faceți și vreau să ne întrecem”, a precizat David Popovici.

Andrei Iaschiu, Mateen Sediq și Luca Boldura au câștigat ștafeta de 3x500 de metri

„La ștafete, marea mi s-a părut mult mai agitată decât la 2.000 metri (n.r. - probă susținută duminică dimineața) și decât ieri (n.r. - sâmbătă) la 10.000 de metri. La dus, mi s-a părut mai greu, dar la întors a fost ușor pentru că mergeam cu valurile”, a declarat Andrei Iaschiu.

De asemenea, Andrei Iaschiu a obținut sâmbătă locul al treilea la proba de 10 kilometri, iar la cursa de 2 kilometri, locul secund.

În cadrul concursului de duminică a înotat și Paul Georgescu, președintele Asociației de înot în ape deschise și înghețate România.

Cel mai greu este să organizezi o asemenea competiție, dar am avut o echipă lângă mine căreia îi mulțumesc frumos. Anul acesta am avut aproape 250 de participanți, cu aproape 100 mai mulți decât anul trecut, și îmi pare bine că această competiție crește.

Am pus în concursul acesta experiența mea în competițiile anterioare de înot în ape deschise la nivel internațional, dar este și un proiect pe care vreau să-l dezvolt, să aduc cât mai mulți înotători buni din alte țări, fiindcă așa și valoarea sportivilor noștri va crește”, a declarat Paul Georgescu, conform sursei citate.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Schimbat după 29 de minute Chiricheș, scos din teren după eroarea de la gol: „Umilitor! Pe patronul de la FCSB l-au lăsat nervii”
Superliga
22:18
Schimbat după 29 de minute Chiricheș, scos din teren după eroarea de la gol: „Umilitor! Pe patronul de la FCSB l-au lăsat nervii”
Citește mai mult
Schimbat după 29 de minute Chiricheș, scos din teren după eroarea de la gol: „Umilitor! Pe patronul de la FCSB l-au lăsat nervii”
Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya
Campionate
21:28
Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya
Citește mai mult
Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
Marea Neagra david popovici atlantisman
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
18:27
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share