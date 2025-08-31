David Popovici (20 de ani) a participat la concursul de înot în ape deschise Atlantisman și a terminat pe locul al doilea.

Concursul a avut loc în stațiunea Jupiter, județul Constanța, iar participanții au trebuit să înoate în Marea Neagră.

David Popovici, alături de antrenorul lui, Adrian Rădulescu, și colegul de antrenamente, Andrei Enache, a terminat pe locul 2 duminică la ștafeta de 3x500 de metri desfășurată în Marea Neagră, notează agerpres.ro.

„ Am făcut această ștafetă plecând de la ideea că ar putea fi o distracție mare. A fost foarte vechi gândul acesta de a face o ștafetă cu antrenorul meu și cu David și cred că a fost distractiv pentru toți trei”, a declarat Andrei Enache, colegul lui David Popovici, conform sursei citate.

De asemenea, cursa de 500 de metri a fost una dificilă pentru Adrian Rădulescu, antrenorul lui David, din cauza lipsei de antrenament.

„Nu m-am pregătit pentru concurs, dar cred că m-am descurcat destul de bine și mulțumită încurajărilor celor doi colegi de echipă. A fost foarte specială cursa pentru mine, fiindcă am putut să fac lucrul acesta cu ei.

Mi-aș dori să revin în concursuri, dar nu știu dacă am timp să mă pregătesc temeinic. Așa cum fac cu el, «uite, astăzi, trebuie să ne antrenăm, să ne odihnim», sper să facă și el același lucru cu mine, să-mi aducă aminte că trebuie să mai fac și eu un antrenament”, a declarat Adrian Rădulescu, conform sursei citate.

David Popovici, despre cursa din Marea Neagră: „A fost o experiență frumoasă”

„Plecând pe prima jumătate a cursei, au fost niște valuri imense. Sunt obișnuit ca singurele valuri să vină de la culoarele din apropiere care nu se compară cu valurile mării.

Am obosit destul de tare, dar a fost o experiență frumoasă, pentru că am fost împreună, am făcut ceva diferit împreună și mi-ar mai plăcea să vin.

Vreau să ne vedem din nou în anii viitori și să fim cât mai mulți concurenți. Vreau să ne vedem la antrenamente, la competiții și chiar să mă întreceți. Este o provocare. Nu vă grăbiți! Mai lăsați-mă și pe mine un pic. Puteți să o faceți și vreau să ne întrecem”, a precizat David Popovici.

Andrei Iaschiu, Mateen Sediq și Luca Boldura au câștigat ștafeta de 3x500 de metri

„La ștafete, marea mi s-a părut mult mai agitată decât la 2.000 metri (n.r. - probă susținută duminică dimineața) și decât ieri (n.r. - sâmbătă) la 10.000 de metri. La dus, mi s-a părut mai greu, dar la întors a fost ușor pentru că mergeam cu valurile”, a declarat Andrei Iaschiu.

De asemenea, Andrei Iaschiu a obținut sâmbătă locul al treilea la proba de 10 kilometri, iar la cursa de 2 kilometri, locul secund.

În cadrul concursului de duminică a înotat și Paul Georgescu, președintele Asociației de înot în ape deschise și înghețate România.

„ Cel mai greu este să organizezi o asemenea competiție, dar am avut o echipă lângă mine căreia îi mulțumesc frumos. Anul acesta am avut aproape 250 de participanți, cu aproape 100 mai mulți decât anul trecut, și îmi pare bine că această competiție crește.

Am pus în concursul acesta experiența mea în competițiile anterioare de înot în ape deschise la nivel internațional, dar este și un proiect pe care vreau să-l dezvolt, să aduc cât mai mulți înotători buni din alte țări, fiindcă așa și valoarea sportivilor noștri va crește”, a declarat Paul Georgescu, conform sursei citate.

