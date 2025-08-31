Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya +21 foto
Dominik Szoboszlai. Foto: IMAGO
Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya

George Neagu
Publicat: 31.08.2025, ora 21:28
Actualizat: 31.08.2025, ora 21:28
  • Dominik Szoboszlai (24 de ani) a înscris golul victoriei pentru Liverpool în partida cu Arsenal din Premier League.

Mijlocașul ofensiv din Ungaria a adus cele 3 puncte pentru formația antrenată de Arne Slot după o lovitură liberă transformată perfect în minutul 83.

Liverpool - Arsenal. Szoboszlai a adus victoria „cormoranilor”

Liverpool a câștigat la limită derby-ul etapei 3 din Premier League, 1-0, grație golului spectaculos marcat de Dominik Szoboszlai din lovitură liberă.

Mijlocașul maghiar a șutat direct, peste zid, iar mingea a lovit bara laterală a porții lui David Raya înainte să intre în poartă.

Portarul lui Arsenal a rămas uimit de execuția lui Szoboszlai, reacționând pe măsură.

Liverpool - Arsenal, gol fabulos Szoboszlai. Capturi beIN SPORTS (7).jpg
Liverpool - Arsenal, gol fabulos Szoboszlai. Capturi beIN SPORTS (7).jpg

Meciul de pe Anfield nu a început bine pentru Arsenal. După doar cinci minute, William Saliba s-a accidentat după un duel cu Hugo Ekitike și nu a mai putut continua partida.

Prima ocazie de gol a venit în minutul 13 și i-a aparținut lui Cody Gakpo, atunci când a șutat pe lângă poartă din afara careului.

Replica formației lui Mikel Arteta a venit în minutul 22 după șutul lui Noni Madueke, care a fost apărat de Alisson. După acea fază a urmat un joc pe contre, dar care nu a adus niciun gol până în finalul meciului.

Hugo Ekitike a reușit să înscrie după pauză după o respingere greșită a lui Raya, dar golul a fost anulat pentru offside.

Golul lui Szoboszlai a asigurat cele 3 puncte „cormoranilor”, care sunt lideri în Premier League cu maximum de puncte după 3 etape.

Meciurile lui Liverpool din acest sezon din Premier League:

  • Liverpool - Bournemouth 4-2
  • Newcastle - Liverpool 2-3
  • Liverpool - Arsenal 1-0

În etapa viitoare din Premier League, Liverpool va juca în deplasare cu nou-promovata Burnley, în timp ce Arsenal va juca acasă cu Nottingham Forest.

80 de milioane de euro
valorează Dominik Szoboszlai, conform Transfermarkt

liverpool Premier League arsenal dominik szoboszlai
