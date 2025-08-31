Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya

- Dominik Szoboszlai (24 de ani) a înscris golul victoriei pentru Liverpool în partida cu Arsenal din Premier League.
Mijlocașul ofensiv din Ungaria a adus cele 3 puncte pentru formația antrenată de Arne Slot după o lovitură liberă transformată perfect în minutul 83.
Liverpool - Arsenal. Szoboszlai a adus victoria „cormoranilor”
Liverpool a câștigat la limită derby-ul etapei 3 din Premier League, 1-0, grație golului spectaculos marcat de Dominik Szoboszlai din lovitură liberă.
Mijlocașul maghiar a șutat direct, peste zid, iar mingea a lovit bara laterală a porții lui David Raya înainte să intre în poartă.
Portarul lui Arsenal a rămas uimit de execuția lui Szoboszlai, reacționând pe măsură.
Meciul de pe Anfield nu a început bine pentru Arsenal. După doar cinci minute, William Saliba s-a accidentat după un duel cu Hugo Ekitike și nu a mai putut continua partida.
Prima ocazie de gol a venit în minutul 13 și i-a aparținut lui Cody Gakpo, atunci când a șutat pe lângă poartă din afara careului.
Replica formației lui Mikel Arteta a venit în minutul 22 după șutul lui Noni Madueke, care a fost apărat de Alisson. După acea fază a urmat un joc pe contre, dar care nu a adus niciun gol până în finalul meciului.
Hugo Ekitike a reușit să înscrie după pauză după o respingere greșită a lui Raya, dar golul a fost anulat pentru offside.
Golul lui Szoboszlai a asigurat cele 3 puncte „cormoranilor”, care sunt lideri în Premier League cu maximum de puncte după 3 etape.
Meciurile lui Liverpool din acest sezon din Premier League:
- Liverpool - Bournemouth 4-2
- Newcastle - Liverpool 2-3
- Liverpool - Arsenal 1-0
În etapa viitoare din Premier League, Liverpool va juca în deplasare cu nou-promovata Burnley, în timp ce Arsenal va juca acasă cu Nottingham Forest.