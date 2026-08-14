Eva Carneiro rupe tăcerea Fostul medic al lui Chelsea i-a răspuns lui Jose Mourinho: „Cele mai groaznice momente” + replică pentru John Terry

Eva Carneiro, fostul medic al lui Chelsea, i-a răspuns lui Jose Mourinho (63 de ani), după ce actualul antrenor de la Real Madrid a revenit asupra conflictului pe care cei doi l-au avut în 2015.

i-a răspuns lui Jose Mourinho (63 de ani), după ce actualul antrenor de la Real Madrid a revenit asupra conflictului pe care cei doi l-au avut în 2015. Incidentul s-a petrecut într-un meci de Premier League dintre Chelsea și Swansea.

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În partida respectivă, Eva Carneiro și fizioterapeutul Jon Fearn au intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri lui Eden Hazard.

Mourinho s-a enervat pentru că belgianul a fost nevoit să iasă temporar de pe gazon, iar Chelsea a rămas pentru scurt timp în nouă jucători, după eliminarea portarului Thibaut Courtois.

Eva Carneiro, replică pentru Jose Mourinho

Carneiro a susținut ulterior că Mourinho a discriminat-o pe criterii de sex și că i-ar fi spus în portugheză că este o „fiică de târfă”.

La scurt timp după acel episod, medicul a fost îndepărtat de la prima echipă și a plecat de la Chelsea.

Portughezul a revenit asupra subiectului în documentarul Netflix „MOURINHO” și, la fel ca atunci, a refuzat să-și ceară scuze pentru comportamentul său.

Eva Carneiro i-a răspuns tehnicianului într-un mesaj pe contul personal de X:

„Au trecut 11 ani și iată-ne din nou trăind din nou cele mai groaznice momente. Sper că au scos ceva bani din asta” .

Imaginile prezentate în documentar arată că antrenorul portughez, în prezent la Real Madrid, și-a continuat tirada în timp ce Carneiro și Jon Fearn îi acordau îngrijiri lui Eden Hazard, adresându-le mai multe înjurături, printre care expresii echivalente cu „du-te dracului” și „la naiba cu tine”.

După plecarea Evei Carneiro, aceasta a deschis un proces împotriva lui Chelsea și a lui Mourinho, susținând că a fost discriminată și că plecarea sa de la club a reprezentat o concediere mascată.

Cele două părți au ajuns la o înțelegere în 2016. Chelsea și-a cerut atunci scuze fără rezerve fostului medic și a transmis că regretă circumstanțele care au dus la plecarea acesteia.

1,4 milioane de euro i-ar fi oferit Chelsea Evei Carneiro pentru stingerea litigiului. Termenii acordului final au rămas confidențiali

Eva Carneiro, mesaj pentru John Terry: „Ar fi bine să învețe regulile”

John Terry, căpitanul lui Chelsea în perioadele în care Mourinho a pregătit echipa londoneză, a povestit că jucătorii și staff-ul știau că portughezul nu voia ca medicii să intre pe teren decât în cazul unor accidentări serioase.

Carneiro a criticat afirmațiile făcute de fostul mare internațional englez.

„Suntem obligați să respectăm un cod de conduită medico-legal. Sincer, ar fi bine pentru John Terry să învețe regulile jocului. A trecut destul timp, amice”, a fost mesajul lui Eva.

Ulterior, aceasta a distribuit și o fotografie cu și o declarație a Asociației Britanice de Medicină Sportivă, care precizează că medicii au datoria de a interveni pentru evaluarea unui jucător la solicitarea arbitrului.

Carneiro a adăugat:

„Deci, este într-adevăr foarte simplu. Arbitrul Michael Oliver ne-a chemat de două ori, jucătorul Eden Hazard a solicitat asistență medicală, apoi am stabilit contact vizual de la marginea terenului, iar el a confirmat că are nevoie de asistență medicală, de două ori.

În acel moment, în calitate de profesionist din domeniul medical nu am avut ce să fac.”

So IT IS really simple. Referee Michael Oliver called us on TWICE, player Eden Hazard requested medical assistance we then made eye contact from side line and he confirmed he needed medical assistance, TWICE. At that point my hands are bound as a medical professional. https://t.co/m6FOx9pTCD pic.twitter.com/4N22KHIbGv — Dr Eva Carneiro (@evacarneiro) August 13, 2026

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