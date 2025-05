173.000 de euro pentru copii David Popovici a mobilizat peste 8.000 de donatori pentru micuți fără familie

David Popovici (20 de ani) a reușit să atragă donații în valoare de 173.000 de euro pentru copiii vulnerabil prin programul caritabil „Hope and Homes for Children”.

Tot demersul s-a desfășurat sub umbrela campaniei „Ambasador pentru ACASĂ. Când construim o CASĂ, construim un OM”, iar cei cinci ambasadori: David Popovici, Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Mihai Morar și Marius Manole, au adunat în total 590.000€, potrivit unui comunicat transmis de Hope and Homes for Children.

David Popovici a adunat 173.000€ pentru copiii fără familie

David Popovici, dublu campion mondial și olimpic la înot, și-a donat echipamentul purtat la festivitatea de premiere de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, transformându-l într-un mesaj de susținere și un îndemn la solidaritate.

Astfel, în doar 10 zile, înotătorul a reușit să mobilizeze peste 8.000 de donatori și a strâns 173.000€ pentru copiii fără familie.

Cu toți acești bani, în noiembrie 2024, asociația Hope and Homes for Children a demarat construcția unei case familiale în Sectorul 5 din București pentru 11 copii cu nevoi speciale.

