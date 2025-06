David Popovici (20 de ani) a oferit o primă reacție după ce a cucerit medalia de aur în proba de 200 metri liber, la Campionatul European de natație U23 de la Samorin.

Înotătorul român și-a spulberat rivalii terminând proba în 1:43.64 .

. A fost cel mai bun timp al sezonului scos de Popovici la 200 de metri.

Popovici a explicat că s-a simțit foarte bine pe parcursul probei și a dezvăluit cum a decurs acest an pentru el, după participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, în vara anului 2024.

David Popovici: „Când sunt calm și liniștit înot repede”

„M-am simțit foarte bine pe toată parcursul cursei. Sincer să fiu, înainte să intru în apă, nu mă așteptam să înot atât de repede. Dar odată ce am simțit cumva apa, am simțit viteza, mi-am dat seama că o să fie sub 1:44. Adică, oricum, mult mai rapid decât la Jocurile Olimpice (n.r. 1:44.53).

E un an ciudat, hai să zicem așa, pentru că și eu, ca mulți alți sportivi, am avut nevoie de un an mai relaxant, când toată abordarea a fost un pic mai lejeră.

Pentru că nu ai cum cu un an atât de stresant să te întorci și să faci exact același lucru.

Dar tocmai că testăm apele și vedem ce înseamnă în materie de timp și performanță o abordare mai practică și e ce trebuie. Eu când sunt calm și liniștit înot repede” , a declarat David Popovici

David Popovici: „ Mi-a fost dor de competiție!”

David Popovici a vorbit și ce urmează pentru el. Înotătorul român va participa în calificari la 50 m și 100 m liber, dar și la ștafeta mixtă 4x100 m liber.

„Mâine am 50 liber, nici nu știu, nici nu e proba mea, mă gândesc că e mental. Dar poimâine am 100m liber, unde o să încerc din nou să înot cât de repede pot.

Mi-a fost dor de competiție. Înotul din punctul ăsta de vedere e un sport dificil pentru că nu ai multe competiții.

Acum, nu zic că le e ușor fotbaliștilor și tenismenilor, care joacă în fiecare week-end sau o dată la 2 săptămâni, sau o dată la 3 zile. Numai că avem ocazia de a ne afirma pe scena cea mai mare rar. Și ăsta e un aspect unic și dificil”, a concluzionat Popovici.

Competiția din Slovacia reprezintă pentru Popovici o pregătire pentru Mondialul din Singapore, competiție programată între 11 iulie și 3 august.

