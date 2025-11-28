Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea +6 foto
Înot

Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea

Gabriel Neagu
28.11.2025, ora 20:06
28.11.2025, ora 20:07
  • Un mural de 400 de metri pătrați ce îl înfățișează pe campionul olimpic la înot David Popovici (21 de ani), a fost inaugurat în Timișoara.
  • Opera a fost realizată în cadrul proiectului de revitalizare urbană Outline Streetart, organizat de asociația E.D.I.T.

Pictura ce îl are ca protagonist pe David Popovici a fost inaugurată pe strada Barnuțiu din zona centrală a orașului Timișoara.

Muralul uriaș cu David Popovici a fost inaugurat în Timișoara

Muralul este realizat pe întreaga fațadă a clădirii și prezintă două ipostaze ale înotătorului: înainte de intrarea în bazin și în timpul cursei.

Muralul a fost realizat de artistul stradal RECIS, alături de alți trei colaboratori de la Sweet Damage Crew. Aceștia au avut nevoie 15 zile pentru a finaliza lucrarea.

Proiectul Outline Streetart urmărește realizarea de picturi urbane pentru a dialoga mesaje.

„Arta, în esenţă, este o formă sinceră de exprimare, indiferent de domeniul sau aria de activitate. În anumite situaţii, ea poate deveni o fereastră către viitor, capabilă să inspire generaţiile următoare.

În acest context, lucrarea îşi propune să omagieze reuşitele sportive ale lui David, surprinzând emoţia şi intensitatea momentului într-o manieră artistică ce oferă privitorului posibilitatea unei antiteze vizuale prin suprapunerea subiectului central în diferite ipostaze”, a spus artistul stradal RECIS, potrivit asociatiaedit.ro.

David Popovici are mural și în Capitală

Campionul olimpic mai are un mural și în București, realizată tot de Sweet Damage Crew. Pictura de 300 de metri a fost inaugurată în 2023.

Acesta poate fi zărit pe o fațadă a unui bloc de pe bulevardul „Ștefan cel Mare”. Muralul este însoțit chiar de textul pe care David Popovici l-a dat artiștilor: „Scrie-ți povestea prin sport!”.

David Popovici a câștigat 14 medalii de aur

La nivel de seniori, înotătorul de numai 21 de ani a cucerit 14 medalii de aur.

Acestea sunt probele pe care David Popovici le-a câștigat:

CompetițieAnProbă
Jocurile Olimpice2024200m liber
Campionatele Mondiale2022100m liber
Campionatele Mondiale2022200m liber
Campionatele Mondiale2025100m liber
Campionatele Mondiale2025200m liber
Campionatele Europene2022100m liber
Campionatele Europene2022200m liber
Campionatele Europene2024100m liber
Campionatele Europene2024200 m liber
Campionatele Europene (bazin scurt) 2021200 m liber
Campionatele Naționale202350 m liber
Campionatele Naționale2023100 m liber
Campionatele Naționale2023200 m liber
Campionatele Naționale20234x50 m ștafetă mixt

