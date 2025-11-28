De povestit nepoților A marcat 9 puncte în 10 secunde! Performanță uluitoare reușită în preliminariile Cupei Mondiale

Ignas Sargiunas (26 de ani) a reușit o performanță uimitoare în victoria Lituaniei cu Marea Britaniei, scor 89-88, din preliminariile Campionatului Mondial din 2027.

Jucătorul lui Rytas Vilnius a marcat 9 puncte în ultimele 10 secunde ale partidei!

Marea Britanie și Lituania și-au dat întâlnire în Copper Box Arena din Londra, într-un meci despre care se va discuta mult timp de acum încolo.

Ignas Sargiunas, 9 puncte în 10 secunde!

Cu 10 secunde înainte de finalul timpului regulamentar, gazdele aveau un avantaj de 7 puncte și părea că soarta meciului era decisă, însă Ignas Sargiunas nu a fost de acord cu acest lucru.

Conducătorul de joc al celor de la Rytas Vilnius a redus ecartul la doar 4 puncte, după o aruncare reușită de 3 puncte.

Ulterior, lituanienii au faultat intenționat și l-au trimis pe Myles Hesson la linia de libere. Baschetbalistul britanic a bifat un singur punct, iar scorul devenea 88-83.

Oaspeții au repus rapid mingea, Sargiunas a luat-o la goană, s-a oprit în spatele liniei situate la 6.75 metri și a marcat o nouă triplă (88-86).

Cronometrul mai arăta 3,5 secunde, iar selecționerul Marii Britanii a decis să ceară time-out, ca echipa sa să scape de pressing-ul agresiv al lituanienilor de pe tot terenul.

Carl Wheatle a repus mingea din jumătatea adversă, însă Gabriel Olaseni nu a reușit să prindă. Pe fază, Sargiunas a interceptat, a făcut un dribling și a aruncat de undeva de la 10 metri pentru a marca coșul unei victorii incredibile.

Performanța sa a fost asemănată cu unele reușite de doi jucători legendari din NBA: Reggie Miller și Tracy McGrady.

Greatest comebacks I've seen:



1995 | Reggie Miller

2004 | Tracy McGrady

2025 | Ignas Sargiūnas#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/TwuVya5xBe — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025

Primul marca 8 puncte în 9 secunde într-un meci câștigat de Indiana Pacers, cu New York Knicks, în semifinalele Conferinței de Est din anul 1995.

De partea cealaltă, T-Mac a înscris 13 puncte în 35 de secunde pentru a le aduce victoria lui Houston Rockets într-un meci cu San Antonio Spurs, într-o partidă din timpul sezonului regulat desfășurată în anul 2004.

