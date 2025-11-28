I-a provocat și a fost lovit în cap FOTO: Starul a sărbătorit în fața fanilor adverși, iar aceștia au ripostat: „E nevoie de respect!” +6 foto
Donyell Malen/ Foto: IMAGO
I-a provocat și a fost lovit în cap FOTO: Starul a sărbătorit în fața fanilor adverși, iar aceștia au ripostat: „E nevoie de respect!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 13:24
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 13:25
  • ASTON VILLA - YOUNG BOYS 2-1. Donyell Malen (26 de ani), marcatorul echipei gazdă, a fost ținta furiei suporterilor elvețieni.

Atacantul olandez a deschis scorul în minutul 27 și a ales să se bucure chiar în fața sectorului destinat fanilor celor de la Young Boys Berna, scrie independent.co.uk.

ASTON VILLA - YOUNG BOYS 2-1. Malen, luat la țintă de fanii elvețieni

Furioși, suporterii veniți din Elveția pentru a asista la partida de pe Villa Park au început să arunce cu diferite obiecte, printre care mai multe sticle și pahare.

Un pahar l-a lovit pe Malen în cap și i-a provocat acestuia o tăietură în zona frunții.

Donyell Malen, lovit în cap de un pahar aruncat din sectorul fanilor lui Young Boys Foto captura TNT Sports (1).jpg
Donyell Malen, lovit în cap de un pahar aruncat din sectorul fanilor lui Young Boys Foto captura TNT Sports (1).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Donyell Malen, lovit în cap de un pahar aruncat din sectorul fanilor lui Young Boys Foto captura TNT Sports (1).jpg Donyell Malen, lovit în cap de un pahar aruncat din sectorul fanilor lui Young Boys Foto captura TNT Sports (2).jpg Donyell Malen, lovit în cap de un pahar aruncat din sectorul fanilor lui Young Boys Foto captura TNT Sports (3).jpg Donyell Malen, lovit în cap de un pahar aruncat din sectorul fanilor lui Young Boys Foto captura TNT Sports (4).jpg Donyell Malen, lovit în cap de un pahar aruncat din sectorul fanilor lui Young Boys Foto captura TNT Sports (5).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Fostul jucător al celor de la Borussia Dortmund a repetat gestul și după ce a punctat pentru 2-0, cu 3 minute înainte de pauză.

Provocați, fanii celor de la Young Boys au reacționat. Au început să arunce din nou cu obiecte, dar de această dată au vrut să pătrundă și pe gazon, fiind opriți cu greu de forțele de ordine.

Acest incident a dus la întreruperea jocului timp de cinci minute.

Fanii lui Young Boys, de necontrolat după reușita de 2-0 a lui Malen/ Foto: IMAGO Fanii lui Young Boys, de necontrolat după reușita de 2-0 a lui Malen/ Foto: IMAGO
Fanii lui Young Boys, de necontrolat după reușita de 2-0 a lui Malen/ Foto: IMAGO

La finalul partidei, Unai Emery, antrenorul celor de la Aston Villa a confirmat că atacantul olandez este în regulă, după lovitura primită:

„Malen este bine. Avem nevoie de respect pentru ambele părți. Nu este necesar să avem parte de un moment ca cel de astăzi (n.r. - joi). Respect pentru ambele părți”, a spus Emery pentru sursa citată.

Gerardo Seoane: „Ne cerem scuze, nu mă simt bine”

Antrenorul celor de la Young Boys și-a cerut scuze în numele fanilor pentru incidentele provocate pe Villa Park.

„Poate a fost o mică provocare (din partea lui Malen), nu știu. Poate că fanii noștri au perceput-o așa. Dar nu ar trebui să reacționeze atât de dur.

Arbitrul i-a cerut căpitanului nostru să meargă la suporteri și se ducea acolo ca să-i calmeze puțin. Unii au venit să stea de vorbă, iar unii polițiști au reacționat ca și cum ar fi sărit pe teren, dar nu aceasta era intenția.

E păcat să trecem de la provocare la ideea că vor sări pe teren. Și rezultatul nu este plăcut pentru nimeni. Ne cerem scuze, nu mă simt bine.

Nu este modul în care vrem să ne comportăm când suntem oaspeți undeva și cred că nimeni nu are de câștigat din această situație, ci doar de pierdut”, a declarat Seoane.

Fanii lui Young Boys nu se află la prima abatere de acest gen. Echipa din Elveția a fost amendată cu 28.250 de euro pentru probleme similare create de suporteri la un meci cu Manchester City.

Fosta adversară a celor de la FCSB a mai plătit aproximativ 18.000 de euro, după ce fanii au utilizat materiale pirotehnice la un duel cu Celtic din luna februarie.

Aston Villa Young Boys Berna europa league donyell malen
