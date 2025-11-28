CSM București are antrenor Un nume uriaș din handbal a semnat cu campioana României: „Aștept cu nerăbdare”

Bojana Popovic (46 de ani), una dintre cele mai mari handbaliste ale anilor 2000, este noua antrenoare a echipei CSM București.

CSM București l-a demis la începutul lunii noiembrie pe Adi Vasile, iar în ultimele săptămâni echipa a fost condusă de secundul Iulia Curea.

Bojana Popovic, noua antrenoare de la CSM București

Acum, gruparea din Capitală a anunțat că a ajuns la un acord cu Bojana Popovic, fostă antrenoare la Buducnost și ex-selecționer al Muntenegrului.

Popovic, care are în palmares șase trofee în Liga Campionilor, își va lua postul în primire începând cu 1 decembrie.

„Clubul CSM București anunță numirea Bojanei Popovic, una dintre cele mai influente și respectate figuri ale handbalului mondial, în funcția de antrenor principal al echipei feminine, începând cu 1 decembrie 2025!

Pentru noi, această decizie depășește cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declarație de ambiție și un pas ferm în direcția profesionalismului, stabilității și excelenței competitive.

Cu un palmares unic – argint olimpic în 2012, șase titluri EHF Champions League și statutul de reper global în leadership și performanță – Bojana Popovic aduce la București o viziune modernă și un standard de lucru la nivelul celor mai mari cluburi europene.

În perioada imediat următoare, Bojana va contura planurile pentru a doua parte a sezonului competițional 2025-26: întâlniri cu staff-ul tehnic, prime discuții cu jucătoarele și definirea planului de pregătire menit să întărească potențialul fiecărei sportive.

Vom reveni în scurt timp cu noutăți legate de viitorul program al echipei. Până atunci, îi transmitem Bojanei mult succes la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, unde face parte din staff-ul tehnic al naționalei Danemarcei”, se arată în comunicatul emis de CSM București pe site-ul oficial al clubului.

Bojana Popovic nu este doar un nume uriaș în handbal, ci un om capabil să transforme o echipă. Suntem mândri și recunoscători că a ales să fie parte din familia noastră. Vrem să împărtășim bucuria acestui moment cu suporterii noștri și să le mulțumim pentru încrederea și sprijinul lor constant – drumul spre performanță îl construim împreună. Răzvan-Mihai Socolovici, team manager CSM București

Prima reacție a Bojanei Popovic

Bojana Popovic a transmis un prim mesaj fanilor prin intermediul rețelelor de socializare.

„Sunt foarte mândră că, începând cu 1 decembrie 2025, voi face parte din marea familie CSM București. Este un club cu o organizare excelentă, tradiție și ambiție.

Aștept cu nerăbdare să construim o echipă puternică împreună cu jucătoarele, staff-ul tehnic, conducerea și suporterii noștri loiali.

Începând cu primul antrenament, vom trăi pentru a face clubul și orașul București mândri. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere. Sunt pregătită pentru noi victorii!”, a declarat Bojana Popovic.

Bojana Popovic își va face debutul pe banca celor de la CSM București pe 29 decembrie. Atunci, campioana României va întâlni HC Zalău, în ultimul meci al anului din Liga Florilor.

