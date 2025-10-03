Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”

David Popovici (21 de ani), medaliat olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris, vrea să doboare recordul lui Zhanle Pan (21 de ani).

Într-un interviu moderat de cofondatorul UiPath, Daniel Dines, David Popovici a anunțat noul obiectiv pe care și l-a setat.

David Popovici, cu ochii după un alt record

Medaliat cu aur la proba de 200 metri la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici dorește să doboare recordul probei de 100 de metri liber, deținut în prezent de Zhanle Pan: „Îl voi recâștiga în curând!” .

46,40 secunde este timpul obținut de înotătorul chinez la proba de 100 metri liber

Precedentul record al probei a fost stabilit de David Popovici, în 2022. Atunci, la Campionatele Mondiale de la Roma, a oprit cronometrul la 46,86 secunde.

David Popovici: „Înot doar de dragul sportului”

Întrebat despre cum reușește să se mai motiveze, după ce a reușit să obțină performanțe uriașe în natația mondială, David Popovici a explicat că înoată din pasiunea pentru sportul pe care îl practică, fără a mai simți presiunea rezultatului.

„Pentru mine, lucrurile au început destul de simplu. M-am îndrăgostit de înot și apoi, la 11-12 ani, am devenit campion național și mereu m-am întrebat ce urmează. Am câștigat mai mult, am devenit campion european și apoi campion mondial, olimpic și când am ajuns acolo, credeam că e cel mai înalt nivel în sport. Și chiar este.

Am devenit foarte confuz pentru că, așa cum ai spus, am continuat să mă întreb ce urmează. Mi-a luat un an plin de terapie și de a mă uita în interiorul meu, de a-mi pune întrebări și de a încerca să găsesc răspunsuri.

Și acum, la un an după Jocurile Olimpice, pot să spun că sunt împăcat știind că nu mai am presiunea de a câștiga, presiunea pe care o puneam pe mine însumi, și că pot să înot doar de dragul sportului.

Pot să câștig doar de dragul de a deveni mai bun, de a evolua și de a-i inspira pe alții, pentru că cred că asta e una din cele mai mari misiuni ale mele. Știi, să câștigi e un lucru, așa cum spuneam la început, e plăcut. Evident, nu mă voi plânge, dar este mult mai mult de atât”, a răspuns David Popovici, la UiPath Fusion 2025.

David Popovici a câștigat 14 medalii de aur

Competiție An Probă Campionatele Mondiale 2025 100m liber Campionatele Mondiale 2025 200m liber Jocurile Olimpice 2024 200m liber Campionatele Europene 2024 100m liber Campionatele Europene 2024 200 m liber Campionatele Naționale 2023 4x50 m ștafetă mixt Campionatele Naționale 2023 200 m liber Campionatele Naționale 2023 50 m liber Campionatele Naționale 2023 100 m liber Campionatele Mondiale 2022 200m liber Campionatele Mondiale 2022 100m liber Campionatele Europene 2022 100m liber Campionatele Europene 2022 200m liber Campionatele Europene (bazin scurt) 2021 200 m liber

