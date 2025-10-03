Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz"

Publicat: 03.10.2025, ora 20:15
Actualizat: 03.10.2025, ora 21:47
  • David Popovici (21 de ani), medaliat olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris, vrea să doboare recordul lui Zhanle Pan (21 de ani).

Într-un interviu moderat de cofondatorul UiPath, Daniel Dines, David Popovici a anunțat noul obiectiv pe care și l-a setat.

David Popovici, cu ochii după un alt record

Medaliat cu aur la proba de 200 metri la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici dorește să doboare recordul probei de 100 de metri liber, deținut în prezent de Zhanle Pan: „Îl voi recâștiga în curând!”.

46,40 secunde
este timpul obținut de înotătorul chinez la proba de 100 metri liber

Precedentul record al probei a fost stabilit de David Popovici, în 2022. Atunci, la Campionatele Mondiale de la Roma, a oprit cronometrul la 46,86 secunde.

David Popovici: „Înot doar de dragul sportului”

Întrebat despre cum reușește să se mai motiveze, după ce a reușit să obțină performanțe uriașe în natația mondială, David Popovici a explicat că înoată din pasiunea pentru sportul pe care îl practică, fără a mai simți presiunea rezultatului.

„Pentru mine, lucrurile au început destul de simplu. M-am îndrăgostit de înot și apoi, la 11-12 ani, am devenit campion național și mereu m-am întrebat ce urmează. Am câștigat mai mult, am devenit campion european și apoi campion mondial, olimpic și când am ajuns acolo, credeam că e cel mai înalt nivel în sport. Și chiar este.

Am devenit foarte confuz pentru că, așa cum ai spus, am continuat să mă întreb ce urmează. Mi-a luat un an plin de terapie și de a mă uita în interiorul meu, de a-mi pune întrebări și de a încerca să găsesc răspunsuri.

Și acum, la un an după Jocurile Olimpice, pot să spun că sunt împăcat știind că nu mai am presiunea de a câștiga, presiunea pe care o puneam pe mine însumi, și că pot să înot doar de dragul sportului.

Pot să câștig doar de dragul de a deveni mai bun, de a evolua și de a-i inspira pe alții, pentru că cred că asta e una din cele mai mari misiuni ale mele. Știi, să câștigi e un lucru, așa cum spuneam la început, e plăcut. Evident, nu mă voi plânge, dar este mult mai mult de atât”, a răspuns David Popovici, la UiPath Fusion 2025.

David Popovici a câștigat 14 medalii de aur

CompetițieAnProbă
Campionatele Mondiale2025100m liber
Campionatele Mondiale2025200m liber
Jocurile Olimpice2024200m liber
Campionatele Europene2024100m liber
Campionatele Europene2024200 m liber
Campionatele Naționale20234x50 m ștafetă mixt
Campionatele Naționale2023200 m liber
Campionatele Naționale202350 m liber
Campionatele Naționale2023100 m liber
Campionatele Mondiale2022200m liber
Campionatele Mondiale2022100m liber
Campionatele Europene2022100m liber
Campionatele Europene2022200m liber
Campionatele Europene (bazin scurt)2021200 m liber

