Se califică FCSB și U Craiova? Experții au anunțat ce șanse au echipele românești să joace în primăvara europeană
FCSB și Universitatea Craiova FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 18:37
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 18:37
  • Statisticienii au anunțat ce șanse au FCSB și Universitatea Craiova să iasă din grupele XXL ale Europa League și Conference League.
  • Cele două echipe românești își vor continua parcursul european pe 23 octombrie.

FCSB și Universitatea Craiova au suferit înfrângeri la scor identic în meciurile europene disputate joi, 0-2.

FCSB, mai bine cotată decât echipele cu care a jucat

Elanul campioanei FCSB grupa XXL din Europa League, a fost tăiat după ce au pierdut duelul de pe Arena Națională, în compania celor de la Young Boys Berna, 0-2.

După primele 2 etape, „roș-albaștrii” sunt cotați cu 38% șanse de a se califica în play-off-ul Europa League și cu 2% șanse de a accede direct în optimile de finală, potrivit statisticienilor de la Football Meets Data.

Totuși, adversarele pe care le-a întâlnit campioana României în primele două etape sunt mai slab cotate decât aceasta: Young Boys - 31% și Go Ahead Eagles - 24%.

Cea mai bine cotată echipă este Aston Villa, care are 97% șanse să termine în primele 8 clasate și 99,9% să se califice în play-off.

Adversara „roș-albaștrilor” din etapa #3 a grupei europene, Bologna, se află pe locul 12 în clasamentul predicțiilor, cu 92% șanse de a se califica în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Programul celor de la FCSB în faza grupei din Europa League:

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția), 0-2
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Universitatea Craiova, OUT din top 24

După înfrângerea în fața polonezilor de la Rakow, 0-2, în care nu a reușit să expedieze niciun șut pe spațiul porții, Universitatea Craiova este cotată cu 52% șanse să evolueze în primăvara europeană din Conference League și 3% șanse să termine faza grupei pe unul dintre primele 8 poziții, care i-ar asigura calificarea direct în optimi, conform sursei menționate anterior.

Viitoarea adversară a Universității Craiova, FC Noah (Armenia) este mai bine cotată decât echipa de pe „Ion Oblemenco”: 62% șanse de a se clasa în primele 24 de poziții.

Programul Universității Craiova în faza grupei din Conference League:

  • Rakow - Universitatea Craiova, 2-0
  • 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah
  • 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
  • 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

Universitatea Craiova europa league fcsb conference league sanse
