Se califică FCSB și U Craiova? Experții au anunțat ce șanse au echipele românești să joace în primăvara europeană

- Statisticienii au anunțat ce șanse au FCSB și Universitatea Craiova să iasă din grupele XXL ale Europa League și Conference League.
- Cele două echipe românești își vor continua parcursul european pe 23 octombrie.
FCSB și Universitatea Craiova au suferit înfrângeri la scor identic în meciurile europene disputate joi, 0-2.
FCSB, mai bine cotată decât echipele cu care a jucat
Elanul campioanei FCSB grupa XXL din Europa League, a fost tăiat după ce au pierdut duelul de pe Arena Națională, în compania celor de la Young Boys Berna, 0-2.
După primele 2 etape, „roș-albaștrii” sunt cotați cu 38% șanse de a se califica în play-off-ul Europa League și cu 2% șanse de a accede direct în optimile de finală, potrivit statisticienilor de la Football Meets Data.
Totuși, adversarele pe care le-a întâlnit campioana României în primele două etape sunt mai slab cotate decât aceasta: Young Boys - 31% și Go Ahead Eagles - 24%.
Cea mai bine cotată echipă este Aston Villa, care are 97% șanse să termine în primele 8 clasate și 99,9% să se califice în play-off.
Adversara „roș-albaștrilor” din etapa #3 a grupei europene, Bologna, se află pe locul 12 în clasamentul predicțiilor, cu 92% șanse de a se califica în play-off-ul pentru optimile Europa League.
Programul celor de la FCSB în faza grupei din Europa League:
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția), 0-2
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Universitatea Craiova, OUT din top 24
După înfrângerea în fața polonezilor de la Rakow, 0-2, în care nu a reușit să expedieze niciun șut pe spațiul porții, Universitatea Craiova este cotată cu 52% șanse să evolueze în primăvara europeană din Conference League și 3% șanse să termine faza grupei pe unul dintre primele 8 poziții, care i-ar asigura calificarea direct în optimi, conform sursei menționate anterior.
Viitoarea adversară a Universității Craiova, FC Noah (Armenia) este mai bine cotată decât echipa de pe „Ion Oblemenco”: 62% șanse de a se clasa în primele 24 de poziții.
Programul Universității Craiova în faza grupei din Conference League:
- Rakow - Universitatea Craiova, 2-0
- 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah
- 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova
- 27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
- 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga
- 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova