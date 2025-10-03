Se califică FCSB și U Craiova? Experții au anunțat ce șanse au echipele românești să joace în primăvara europeană

Statisticienii au anunțat ce șanse au FCSB și Universitatea Craiova să iasă din grupele XXL ale Europa League și Conference League.

Cele două echipe românești își vor continua parcursul european pe 23 octombrie.

FCSB și Universitatea Craiova au suferit înfrângeri la scor identic în meciurile europene disputate joi, 0-2.

FCSB, mai bine cotată decât echipele cu care a jucat

Elanul campioanei FCSB grupa XXL din Europa League, a fost tăiat după ce au pierdut duelul de pe Arena Națională, în compania celor de la Young Boys Berna, 0-2.

După primele 2 etape, „roș-albaștrii” sunt cotați cu 38% șanse de a se califica în play-off-ul Europa League și cu 2% șanse de a accede direct în optimile de finală , potrivit statisticienilor de la Football Meets Data.

Totuși, adversarele pe care le-a întâlnit campioana României în primele două etape sunt mai slab cotate decât aceasta: Young Boys - 31% și Go Ahead Eagles - 24%.

Cea mai bine cotată echipă este Aston Villa, care are 97% șanse să termine în primele 8 clasate și 99,9% să se califice în play-off.

Adversara „roș-albaștrilor” din etapa #3 a grupei europene, Bologna, se află pe locul 12 în clasamentul predicțiilor, cu 92% șanse de a se califica în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Programul celor de la FCSB în faza grupei din Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția), 0-2

- Young Boys (Elveția), 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Universitatea Craiova, OUT din top 24

După înfrângerea în fața polonezilor de la Rakow, 0-2, în care nu a reușit să expedieze niciun șut pe spațiul porții, Universitatea Craiova este cotată cu 52% șanse să evolueze în primăvara europeană din Conference League și 3% șanse să termine faza grupei pe unul dintre primele 8 poziții , care i-ar asigura calificarea direct în optimi, conform sursei menționate anterior.

[🟢 UECL % for Top 8/24 - as of 3 Oct]



🔝 Change in Top 8:



IN 📈:

🇵🇱 Lech



OUT 📉:

🇳🇱 AZ



🔝 Change in Top 24:



IN 📈:

🇦🇲 Noah

🇧🇦 Zrinjski



OUT 📉:

🇷🇴 Univ Craiova

🇦🇹 Rapid



🚨 Full probabilities, projections and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/dn68LL13AT — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 3, 2025

Viitoarea adversară a Universității Craiova, FC Noah (Armenia) este mai bine cotată decât echipa de pe „Ion Oblemenco”: 62% șanse de a se clasa în primele 24 de poziții.

Programul Universității Craiova în faza grupei din Conference League:

Rakow - Universitatea Craiova , 2-0

, 2-0 23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah

– vs FC Noah 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova

27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

- 1. FSV Mainz 05 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga

- Sparta Praga 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

