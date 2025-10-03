A apărat trei penalty-uri FOTO. Scene incredibile în Europa League » Portarul lui Lille i-a exasperat pe jucătorii de la AS Roma: „Puteam și a patra oară!” +12 foto
Penalty-urile ratate de Roma. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Europa League

A apărat trei penalty-uri FOTO. Scene incredibile în Europa League » Portarul lui Lille i-a exasperat pe jucătorii de la AS Roma: „Puteam și a patra oară!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 11:11
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 15:05
  • AS ROMA - LILLE 0-1. Gazdele au ratat trei penalty-uri în finalul meciului din runda #2 din Europa League, după intervențiile lui Berke Ozer (25 de ani).

Lille a deschis scorul în minutul 6, prin Haraldsson, și a rezistat eroic până la finalul partidei.

Cel mai dificil moment pentru oaspeți a avut loc în minutul 81, când gazdele au primit penalty după un henț comis de Aissa Mandi. Ce a urmat după a uimit pe toată lumea.

AS ROMA - LILLE 0-1. Berke Ozer a apărat trei penalty-uri consecutive ale gazdelor

Arbitrul belgian Erik Lambrechts a verificat la VAR hențul comis de Aissa Mandi și a dictat, în cele din urmă, penalty pentru Roma.

Artem Dovbyk a fost cel desemnat să execute lovitura de la 11 metri. Atacantul a șutat slab, în stânga lui Berke Ozer, iar portarul a intervenit.

În ciuda ratării, arbitrul a decis ca penalty-ul să se execute din nou pentru că, în momentul execuției, doi jucători se aflau în careu.

Dovbyk a vrut să se revanșeze în fața portarului turc al lui Lille, însă nu a reușit să-l învingă nici a doua oară. Ozer a sărit din nou în stânga sa și a blocat execuția modestă a ucraineanului.

După tot spectacolul creat de acele ratări, Erik Lambrechts a cerut ca lovitura de la 11 metri să fie din nou repetată. De această dată, „centralul” a explicat că Ozer nu a stat pe linia porții.

Al treilea penalty a fost executat de Matias Soule. Argentinianul a șutat în dreapta lui Ozer, însă turcul a apărat miraculos și acea lovitură.

În mod normal, executanții de penalty-uri la AS Roma sunt Paulo Dybala, care este accidentat, sau Lorenzo Pellegrini, care ieșise de pe teren în minutul 57.

În urma ratărilor, Roma a pierdut meciul cu 0-1 și se află pe locul 16 în Europa League, cu 3 puncte după 2 meciuri.

Reacțiile lui Berke Ozer și Bruno Genesio, antrenorul lui Lille

După meciul de joi, Berke Ozer, portarul lui Lille, a declarat că nu se aștepta să apere toate cele trei penalty-uri.

„Nimeni nu se poate aștepta să salveze trei lovituri de la 11 metri într-o singură seară. Pentru mine a fost ca un vis. Știam că voi apăra prima lovitură, dar celelalte două au fost cu adevărat ciudate. Nu știu ce să spun.

Înainte de meci, i-am promis logodnicei mele că nu voi primi niciun gol. Nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Dacă ar fi fost și a patra execuție, aș fi putut să o opresc și pe aceea”, a spus portarul lui Lille, potrivit france24.com.

Nu am mai văzut niciodată așa ceva Bruno Genesio, antrenor Lille

