Taylor Swift - Real, combinația anului Clubul spaniol apare pe noul album al artistei! » Reacția „galacticilor”

Taylor Swift FOTO: Montaj GOLAZO.ro
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 19:04
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 19:11
  • Taylor Swift (35 de ani), una dintre cele mai cunoscute cântărețe de pe planetă, a menționat clubul Real Madrid într-o piesă de pe cel mai nou album al său.

Taylor Swift a lansat vineri albumul „The Life of a Showgirl”. Acesta conține 12 piese, fiind o operă plină de confesiuni personale ale artistei față de publicul său.

Taylor Swift cântă despre Real Madrid pe cel mai nou album

Unele versuri de pe album fac referire la starul din NFL Travis Kelce, logodnicul artistei. Totuși, jucătorul american nu este singura legătură cu lumea sportului, cântăreața făcând referire și la legendarul club de fotbal Real Madrid.

Referința la formația spaniolă este făcută în melodia „Wi$h Li$t”:

„They want that freedom, living off the grid
They want those three dogs that they call their kids
And that good surf, no hypocrites
They want it all
They want a contract with Real Madrid.”

În limba română, versurile celebrei artiste sună în felul următor: „Își doresc libertate, să trăiască deconectați / Își doresc trei câini pe care îi consideră copiii lor / Și acel surf bun, fără ipocriți / Le vor pe toate / Ei vor un contract cu Real Madrid”.

În mai 2024, Taylor Swift a concertat pe „Santiago Bernabeu”, stadionul formației Real Madrid.

Real Madrid i-a răspuns lui Taylor Swift

La câteva ore de la lansarea albumului, cei de la Real Madrid i-au răspuns lui Taylor Swift prin intermediul rețelelor de socializare.

Pe conturile oficiale ale clubului a fost postată o imagine cu Aurelien Tchouameni care ascultă muzică înainte de un meci al echipei. Pe fundal a fost folosită piesa „Wi$h Li$t”, iar în descriere a apărut textul: „🎧 NOW PLAYING: @TaylorSwift - Wi$h Li$t (2025)”.

