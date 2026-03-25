Sportiv arestat pentru crimă Incident șocant în SUA. Are o poveste de viață cutremurătoare, dar a ucis fără milă un bărbat » Ce s-a întâmplat
Sportiv arestat pentru crimă Incident șocant în SUA. Are o poveste de viață cutremurătoare, dar a ucis fără milă un bărbat » Ce s-a întâmplat

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 17:04
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 17:04
  • Dayton Webber (27 de ani), care a devenit campion la Cornhole în SUA după ce i-au fost amputate toate cele patru membre, a fost arestat de autorități, fiind acuzat de crimă.

Webber, care a devenit primul sportiv cu patru membre amputate care a concurat vreodată în liga profesionistă de Cornhole din SUA, a fost arestat sub suspiciunea că ar fi ucis prin împușcare un pasager din mașina sa în timpul unei altercații.

Cornhole este un sport care se bazează pe aruncare și îndemânare și este practicat, de obicei, în aer liber. Participanții aruncă săculeți umpluți cu boabe de porumb înspre o platformă înclinată din lemn, scopul fiind introducerea acestuia într-o gaură.

Dayton Webber a fost arestat. Este acuzat de crimă

Potrivit anchetatorilor, victima se afla pe scaunul din dreapta al mașinii conduse de Webber. La un moment dat, între cei doi a început o ceartă, în prezența mai multor persoane care se aflau în autovehicul. Dayton Webber a scos imediat un pistol și l-a împușcat de două ori în cap pe Wells.

Evenimentul șocant a avut loc duminică, în jurul ore 22:15, în apropiere de Washington DC, scrie theguardian.com.

După ce l-a ucis pe Bradrick Wells, Webber a condus până în localitatea La Plata, unde a oprit și le-a cerut celorlalți pasageri să-l ajute să scoată cadavrul din autovehicul.

Aceștia au refuzat și au fugit de la locul accidentului, iar Webber și-a continuat drumul cu trupul lui Wells în mașină.

Două persoane care au fost martore la incident au oprit un echipaj de poliție care se afla în patrulare și au dezvăluit ce s-a întâmplat.

Dayton Webber a fost arestat

La câteva ore după crimă, un martor din statul american Maryland a sunat la poliție după ce a văzut un cadavru într-o curte.

Anchetatorii au stabilit că era vorba despre trupul lui Wells, iar poliția a obținut un mandat de arestare pe numele lui Webber.

Ulterior, autoritățile din SUA au găsit mașina lui Webber în statul Virginia, la aproximativ 240 km de locul unde fusese descoperit cadavrul. Sportivul a fost găsit într-un spital din apropiere, unde a mers pentru a-și trata o problemă medicală.

Forțele de ordine l-au arestat pe Dayton Webber imediat după ce a fost externat din spital. Acesta urmează să fie pus sub acuzare pentru omor, agresiune și folosirea unei arme în vederea comiterii unei infracțiuni.

În condițiile în care Webber are toate membrele amputate, autoritățile încă nu au reușit să afle cum acesta a reușit să-l împuște pe Bradrick Wells în timp ce conducea.

„Ancheta abia a început, dar nu există dovezi care să sugereze că o altă persoană ar fi fost implicată în crimă”, au declarat anchetatorii, conform fox5dc.com.

De ce i s-au amputat membrele lui Webber

La vârsta de 10 luni, Dayton Webber a contractat o infecție bacteriană care i-a pus viața în pericol.

Totuși, acesta a trecut peste problemele grave de sănătate, dar cu un preț enorm: i-au fost amputate mâinile și picioarele.

În 2021, Webber a semnat un contract profesionist la șase ani după ce a decis să se dedice Cornhole-ului. A scris istorie, devenind prima persoană cu toate membrele amputate care practică acest sport.

Ulterior, Webber a fost selectat în Liga Americană de Cornhole. În 2023, acesta a povestit cum și-a ajutat echipa să recupereze o diferență de 16 puncte și să câștige finala statală.

Atunci am știut că pot deveni profesionist. A fost incredibil să trec de la începător la câștigător. Dayton Webber, în 2023

