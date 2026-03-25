Naționalele Turciei și României s-au întâlnit de 27 de ori. Cel mai ciudat meci s-a jucat în urmă cu 48 de ani, la Istanbul, pe un teren impracticabil.

Turcia - România, barajul pentru CM 2026, se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Naționala României se pregătește să întâlnească Turcia la Istanbul, în semifinalele barajului pentru calificarea la CM 2026 din SUA, Canada și Mexic.

Această confruntare va fi a 28-a întâlnire directă dintre cele două echipe, bilanțul fiind favorabil tricolorilor: 14 victorii, 8 egaluri și 5 înfrângeri.

Cel mai ciudat meci Turcia - România s-a jucat în 1978, la Istanbul

Unul dintre cele mai ciudate meciuri directe s-a disputat pe 22 martie 1978, la Istanbul, pe stadionul Inonu, în cadrul Cupei Balcanice.

Partida s-a disputat pe un teren impracticabil, plin cu bălți și pietriș, care i-a supus pe jucători la o luptă oarbă pentru minge. Partida s-a terminat la egalitate, 1-1.

La acel joc, în echipa României au jucat doi dintre cei mai tehnici fotbaliști din istorie, Nicolae Dobrin și Ilie Balaci.

Turcia a deschis scorul în minutul 15, prin Sedat, cu un voleu puternic de la 11 metri care l-a lăsat fără replică pe legendarul Rică Răducanu. Mingea a rupt plasa porții.

România a revenit abia în minutul 80, când „Gheata de Aur” Dudu Georgescu a înscris cu o boltă trimisă cu capul peste portarul Rasim, stabilind rezultatul final, 1-1.

Ziarul Sportul: „Terenul impracticabil, plin de pietriș”

Ziarul Sportul consemna la vremea respectivă: „Pe ploaie și teren desfundat jucând cu multă ambiție și dăruire echipa de fotbal a României a terminat la egalitate partida cu reprezentativa Turciei: 1-1”.

Cronicarul Mircea M. Ionescu a surprins condițiile grele de joc: „Startul naționalei noastre în noul sezon a coincis cu un foarte serios test fizic și mai ales de voință.

La ambițiile declarate de revanșă ale gazdelor, care pierduseră la București cu 4-0 în primăvara anului trecut și nu mai câștigaseră în fața României de 13 ani, s-a adăugat în ultimul moment și terenul impracticabil, plin de pietriș și mai ales de apă din cauza ploii torențiale care n-a contenit aici de ore în șir.

Acest cadru handicapa (n.r. - dezavantaja), din plecare, echipa mai tehnică, naționala noastră, și avantaja „11”-le gazdă, de elan, care se baza în incursiunile sale și pe jocul întâmplării facilitat de terenul-patinoar”.

Prima pagină a ziarului Sportul apărut după meciul Turcia - România 1-1 din 22 martie 1978

A fost cei mai greu meci din punctul de vedere al condițiilor de joc de când practic eu fotbalul. Noi am fost mai bine pregătiți fizic decât adversarii și după pauză ne-am impus. Fiecare a fost animat de dorința de o păși cu dreptul în noul sezon al naționalei. Florin Cheran, căpitanul României (ziarul Sportul)

România a câștigat ultima ediție a Cupei Balcanice

Naționala condusă de selecționerul Ștefan Covaci a jucat contra Turciei în următoarea alcătuire:

Necula Răducanu - Florin Cheran, Costică Ștefănescu, Al. Sătmăreanu, Iosif Vigu - Mihai Romilă, Ladislau Boloni, Nicolae Dobrin - Ilie Balaci, Dudu Georgescu, Constantin Zamfir (min. 53 Iuliu Hajnal).

România a mai jucat în grupă cu Bulgaria: 2-0 la București și 1-1 la Sofia. Tricolorii au câștigat Cupa Balcanică, după o finală palpitantă disputată contra Iugoslaviei, în mai 1980: 0-2 în deplasare, 4-1 acasă. A fost ultima ediție.

