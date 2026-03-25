„E mai mult decât un meci” Edi Iordănescu, mesaj războinic înainte de Turcia - România: „Avem nevoie de unitate!”

Fostul selecționer Edi Iordănescu (47 de ani) le cere tuturor românilor să fie alături de „tricolori” la barajul cu Turcia.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Naționala României a ajuns la Istanbul în această după-amiază. Jucătorii au fost întâmpinați în fața hotelului de mai mulți suporteri români.

Edi Iordănescu, înainte de Turcia - România: „Haideți să fim alături de echipă”

Cu o zi înainte de meciul mult așteptat cu Turcia, Edi Iordănescu a transmis un mesaj de susținere pentru „tricolori”.

„În momentele cu adevărat importante, diferența nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o șansă, o responsabilitate și o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat.

Echipa națională are nevoie de echilibru, de încredere și de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar și de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieții înțeleg miza și vor da totul pentru acest obiectiv”, a scris fostul selecționer pe Facebook.

În continuare, Iordănescu a îndemnat toate românii să susțină naționala, pentru a-i ajuta pe „tricolori” să obțină rezultatul dorit.

„Dar la fel de important este și cadrul din jurul lor. Suporterii pot face diferența. În astfel de momente, energia transmisă din tribune și din spațiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construiește. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese.

Haideți să fim alături de echipă cu încredere și respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câștige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie!!

Acum este despre noi toți. Despre cum știm să fim împreună si sa ne susținem Naționala!!

Mult succes, România!”, a încheiat Edi Iordănescu.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

VIDEO. Sosirea naționalei României la Istanbul

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

VIDEO. Aici se joacă meciul Turcia - România

