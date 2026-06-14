A refuzat prelungirea De ce a plecat de la Craiova imediat după event: „Cred că așa e cel mai bine”

Silviu Lung Jr. (37 de ani) a dezvăluit motivul pentru care nu ales să continue la Universitatea Craiova după încheierea sezonului.

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Portarul veteran al oltenilor a revenit în Bănie la începutul sezonului 2024-2025, bifând puține apariții în ultimele două stagiuni, iar acum a hotărât că e pregătit pentru o nouă aventură în tricoul altei echipe.

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Silviu Lung Jr.: „Am decis să refuz prelungirea și cred că așa e cel mai bine”

Lung a transmis că a luat de mult timp decizia de a nu mai continua la Craiova, deși clubul oltean i-a propus prelungirea.

„La finalul sezonului, acum o săptămână. Mi-au făcut o ofertă de prelungire, dar am decis să refuz și cred că așa e cel mai bine. Mi-au spus mai din timp că vor să prelungim, însă eu așa am simțit.

Eu luasem decizia dinainte și nu au contat banii sau propunerea Craiovei. Nu m-am sfătuit cu tatăl meu sau cu altcineva și cu toții mi-au respectat decizia”, a declarat Silviu Lung Jr., potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă poartă discuții sau negocieri cu altcineva, goalkeeper-ul a transmis:

„Da, cu mai multe echipe din România și din liga a doua din Turcia. Contează foarte mult cu cine lucrez”.

Cât despre o posibilă retragere, Silviu Lung Jr. nu și-ar dori să ia în calcul, momentan, această opțiune:

Nu m-am gândit la asta momentan, pentru că fizic mă simt foarte bine. Nu am niciun plan. Dar dacă mă voi duce la altă echipă vor conta foarte mult oamenii cu care o să lucrez. Trebuie să fie persoane cu care să mă înțeleg foarte bine ca să continui, dacă nu, o să vedem. Vedem ce va fi, dar mă simt foarte bine fizic și aș putea să mai joc lejer pentru că nu avem un campionat foarte puternic. Nu voi juca doar de dragul de a juca. Silviu Lung Jr.

Pe lângă eventul cucerit cu Universitatea Craiova, Silviu Lung Jr. mai are în palmares patru trofee câștigate cu Astra Giurgiu: titlul de campion al României (2015/16), Cupa României (2013/14) și două Supercupe (2014/15 și 2016/17).

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