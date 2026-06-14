Hamilton a spart gheața! FOTO. Copleșit de emoții după prima victorie pentru Ferrari: „E ceva diferit acum” + Antonelli și Leclerc au abandonat pe final

Lewis Hamilton (41 de ani) a obținut prima sa victorie la volanul unui monopost Ferrari și începe să spere la titlul mondial cu numărul 8.

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Pilotul veteran a câștigat Marele Premiu al Catalunyei și a obținut victoria cu numărul 106 a carierei, după aproape doi ani în care nu mai urcase pe prima treaptă a podiumului.

Lewis Hamilton, primul succes pentru Scuderia Ferrari: „Toate victoriile sunt speciale, dar aceasta e diferită”

După ce obținuse ultima victorie în Formula 1 pe 28 iulie 2024, Hamilton a avut nevoie de câteva momente să se regăsească la finalul cursei, fiind vizibil emoționat după succesul obținut duminică.

Felicitat de rivali imediat după ce a coborât din mașină, acesta s-a retras într-un colț, unde a stat timp de secunde bune singur.

La interviuri l-a așteptat chiar Nico Rosberg, fostul său coleg de la Mercedes, colaborator Sky Sports în acest moment:

„În primul rând, trebuie să spun un mare «grazie» echipei mele, cei care sunt aici, dar și cei care sunt la fabrică. Am început un drum spre un vis anul trecut. N-am încetat să sperăm, să lucrăm, am făcut atâtea îmbunătățiri pentru a ajunge aici.

Toate victoriile sunt speciale, dar aceasta e diferită. Am văzut la TV victoriile celor de la Ferrari când eram tânăr și mă gândeam cum ar fi s-o fac și eu într-o zi. Voi fi mereu recunoscător celor de la Ferrari. Sper să fie doar prima victorie din multe”, a spus Hamilton, la finalul cursei.

A ezitat să vorbească despre titlu, deși distanța față de liderul Kimi Antonelli s-a redus la 41 de puncte:

„Am continuat să muncesc pentru a redeveni ce am fost. E foarte multă muncă în spatele camerelor, una care nu se vede. Sunt fericit, sunt într-un loc bun acum.

Sunt mulțumit cu această victorie, dar e un drum lung până să vorbim de titlu. Vom munci însă ca să reducem distanța față de Mercedes”.

Hamilton nu e cel mai bătrân câștigător de Grand Prix + podium 100% britanic după 58 de ani

Ajuns la victoria cu numărul 106 în Formula 1, Hamilton rămâne lider detașat în acest clasament, fiind urmat de Micahel Schumacher, cu 91, și Max Verstappen, cu 71.

Hamilton obține acest succes la vârsta 41 de ani, 5 luni și 7 zile, dar este abia al 7-lea în topul celor mai bătrâni câștigători de Grand Prix.

Lider în această ierarhie este Luigi Fagioli (53 de ani si 22 de zile, in 1951), aceea fiind și singura sa victorie.

Cât despre cursa din Barcelona, aceasta s-a încheiat cu abandonul lui Antonelli si Leclerc.

Odată cu eșecul tânărului italian, Hamilton a rămas singurul pilot care a punctat în fiecare cursă a acestui sezon, fiind totodată și prima victorie a sezonului obținută de altă echipă.

Până acum, germanii de la Mercedes adjudecaseră toate cursele, Antonelli cu 5 reușite și Russell cu una.

Ultima victorie a celor de la Ferrari avea loc pe 27 octombrie 2024, prin Carlos sainz, în Marele Premiu al Mexicului.

Altă performanță impresionantă? Trei piloți britanici au urcat pe podium pentru prima dată din 1968, după 58 de ani.

Legenda tenisului, Novak Djokovic, a fost cel care a fluturat steagul la finalul cursei.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 156 puncte Lewis Hamilton (Ferrari) - 115 George Russell (Mercedes) - 106 Charles Leclerc (Ferrari) - 75 Lando Norris (McLaren) - 73 Oscar Piastri (McLaren) - 68 Max Verstappen (RedBull) - 55 Pierre Gasly (Alpine) - 41 Isack Hadjar (RedBull) - 34 Liam Lawson (Racing Bulls) - 26

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