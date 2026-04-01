De ce se teme minoritatea maghiară UDMR, miză importantă în legea despre comportamentul pe stadioane. Explicațiile scandalului de azi

Parlamentarii UDMR au părăsit azi ședința Senatului, nemulțumiți de cum se votează o inițiativă legată de comportamentul pe stadioane.

Sursele GOLAZO.ro explică de ce reprezentanții minorității maghiare sunt atât de interesați de acest proiect.

Totul este legat de Ținutul Secuiesc. Detalii, mai jos în articol

Legea 89/2026, care vizează ajustări legate de condițiile de acces și comportament pe stadioane pentru spectatori, inclusiv reintroducerea consumului de alcool în anumite condiții, a fost contestată virulent de UDMR azi.

În plenul Senatului s-a iscat o confuzie uriașă la vot.

Președintele ședinței, Mihai Coteț, a anunțat că legea a fost adoptată ca lege ordinară, însă partidul condus de Kelemen Hunor a insistat că nu s-a respectat procedura.

Cine a schimbat încadrarea legii

„Legea este organică, nu ordinară”, au strigat ei, înainte de a părăsi sala în semn de protest.

Care e diferența dintre cele două feluri de legi?

Pentru a fi adoptate, legile organice au nevoie de o majoritate absolută din totalul senatorilor, nu doar cei prezenți.

În schimb, legile ordinare pot fi aprobate cu o majoritate simplă, adică jumătate + 1 din cei prezenți.

Senatul are 133 de membri. Așadar, o lege organică ar fi avut nevoie de minimum 67 de voturi.

În Senat au fost 64 de voturi „pentru”. Iar președintele a anunțat că legea a fost adoptată, pentru că statutul ei a fost modificat de Comisia Juridică din organic în ordinar!

„N-am mai văzut niciodată așa ceva. Cum să modifice o Comisie statutul unei legi?!”, au reacționat cei de la UDMR.

UDMR se opune modificării legii. Iată motivele

De ce refuză cu înverșunare UDMR să voteze pentru modificarea legii?

Pentru că în noul proiect există un alineat care ar putea afecta minoritatea maghiară.

UDMR se teme că adoptarea modificărilor ar însemna că se va interzice inclusiv afișarea unor simboluri ale Ungariei sau ale așa numitului Ținut Secuiesc.

Conform proiectului dezbătut azi, articolul 10, alineatul (1), litera r), din Legea nr. 4/2008 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„r) să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, textelor, însemnelor alfanumerice şi a oricăror elemente vizuale, cu conţinut obscen, politic sau care incită la denigrarea ţării, a unităţii şi integrităţii teritoriale, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate;

Astfel, dacă legea va trece în această formă, UDMR se teme că ar putea apărea incidente în județele locuite preponderent de etnici maghiari (Harghita și Covasna) , acolo unde la diverse evenimente sportive se afișează și drapelul așa numitului Ținut Secuiesc.

