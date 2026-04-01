De ce se teme minoritatea maghiară UDMR, miză importantă în legea despre comportamentul pe stadioane. Explicațiile scandalului de azi
Jucătorii au intrat pe teren alături de copii îmbrăcați în tricouri cu semnele Ținutului Secuiesc, la un meci Csikszereda - Universitatea Craiova (FOTO: SportPictures)
Superliga

Publicat: 01.04.2026, ora 15:12
Actualizat: 01.04.2026, ora 15:21
  • Parlamentarii UDMR au părăsit azi ședința Senatului, nemulțumiți de cum se votează o inițiativă legată de comportamentul pe stadioane.
  • Sursele GOLAZO.ro explică de ce reprezentanții minorității maghiare sunt atât de interesați de acest proiect.
  • Totul este legat de Ținutul Secuiesc. Detalii, mai jos în articol

Legea 89/2026, care vizează ajustări legate de condițiile de acces și comportament pe stadioane pentru spectatori, inclusiv reintroducerea consumului de alcool în anumite condiții, a fost contestată virulent de UDMR azi.

În plenul Senatului s-a iscat o confuzie uriașă la vot.

Președintele ședinței, Mihai Coteț, a anunțat că legea a fost adoptată ca lege ordinară, însă partidul condus de Kelemen Hunor a insistat că nu s-a respectat procedura.

Scandal în Senat! UDMR și Opoziția au plecat din sală, după votul pentru modificarea legii despre drepturile suporterilor pe stadioane
Citește și
Scandal în Senat! UDMR și Opoziția au plecat din sală, după votul pentru modificarea legii despre drepturile suporterilor pe stadioane
Citește mai mult
Scandal în Senat! UDMR și Opoziția au plecat din sală, după votul pentru modificarea legii despre drepturile suporterilor pe stadioane

Cine a schimbat încadrarea legii

„Legea este organică, nu ordinară”, au strigat ei, înainte de a părăsi sala în semn de protest.

Care e diferența dintre cele două feluri de legi?

Pentru a fi adoptate, legile organice au nevoie de o majoritate absolută din totalul senatorilor, nu doar cei prezenți.

În schimb, legile ordinare pot fi aprobate cu o majoritate simplă, adică jumătate + 1 din cei prezenți.

Senatul are 133 de membri. Așadar, o lege organică ar fi avut nevoie de minimum 67 de voturi.

În Senat au fost 64 de voturi „pentru”. Iar președintele a anunțat că legea a fost adoptată, pentru că statutul ei a fost modificat de Comisia Juridică din organic în ordinar!

„N-am mai văzut niciodată așa ceva. Cum să modifice o Comisie statutul unei legi?!”, au reacționat cei de la UDMR.

UDMR se opune modificării legii. Iată motivele

De ce refuză cu înverșunare UDMR să voteze pentru modificarea legii?

Pentru că în noul proiect există un alineat care ar putea afecta minoritatea maghiară.

UDMR se teme că adoptarea modificărilor ar însemna că se va interzice inclusiv afișarea unor simboluri ale Ungariei sau ale așa numitului Ținut Secuiesc.

Conform proiectului dezbătut azi, articolul 10, alineatul (1), litera r), din Legea nr. 4/2008 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  • „r) să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, textelor, însemnelor alfanumerice şi a oricăror elemente vizuale, cu conţinut obscen, politic sau care incită la denigrarea ţării, a unităţii şi integrităţii teritoriale, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate;

Astfel, dacă legea va trece în această formă, UDMR se teme că ar putea apărea incidente în județele locuite preponderent de etnici maghiari (Harghita și Covasna), acolo unde la diverse evenimente sportive se afișează și drapelul așa numitului Ținut Secuiesc.

Citește și

E oficial: 2027, Anul Ilie Năstase Proiectul de lege a trecut și de Camera Deputaților și va merge spre promulgare
Superliga
14:14
E oficial: 2027, Anul Ilie Năstase Proiectul de lege a trecut și de Camera Deputaților și va merge spre promulgare
Citește mai mult
E oficial: 2027, Anul Ilie Năstase Proiectul de lege a trecut și de Camera Deputaților și va merge spre promulgare
Mondialul marilor surprize Avem 4 debutante, 9 naționale revenite după o lungă pauză și 10 echipe africane. Mai e o întrebare!
Campionatul Mondial
12:36
Mondialul marilor surprize Avem 4 debutante, 9 naționale revenite după o lungă pauză și 10 echipe africane. Mai e o întrebare!
Citește mai mult
Mondialul marilor surprize Avem 4 debutante, 9 naționale revenite după o lungă pauză și 10 echipe africane. Mai e o întrebare!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
udmr tinutul secuiesc legea nr 4/2008 L89/2026 simboluri
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
