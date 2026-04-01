E oficial: 2027, Anul Ilie Năstase Proiectul de lege a trecut și de Camera Deputaților și va merge spre promulgare

Legea pentru instituirea anului 2027 drept „Anul Ilie Năstase” a trecut, miercuri, de Camera Deputaților din Parlament.

Proiectul de lege a trecut de Senat la finalul lunii februarie și a stârnit controverse ulterior, la Comisia pentru Tineret și Sport, când trei deputați USR s-au abținut la vot.

Inclusiv marți, cu o zi înainte de votul Camerei, Ciprian Paraschiv, deputat AUR și unul dintre inițiatorii legii, l-a ironizat pe un alt deputat USR care nu a votat proiectul.

Proiectul de lege „Anul Ilie Năstase” a fost aprobat

Acum, proiectul dedicat fostului lider ATP a trecut și de Camera Deputaților, for decizional, și va merge spre promulgare la președintele Nicușor Dan, potrivit cdep.ro.

„Se instituie anul 2027 «Anul Ilie Năstase». Se desemnează Comitetul Olimpic și Sportiv Român ca instituție coordonatoare a întregii activități derulate pe perioada anului 2027, care va elabora un calendar cu activități sportive și educative care va fi transmis autorităților naționale și misiunilor diplomatice și reprezentanțelor României care funcționează pe teritoriul altor state.

Cu prilejul marcării «Anului Ilie Năstase», legendă a sportului național și mondial, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile sportive din țară, precum și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot organiza acțiuni și evenimente cu caracter sportiv, educativ și artistic” se arată în proiectul de lege adoptat, conform agerpres.ro.

Ce activități sunt într-un astfel de proiect

Anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia Comăneci”, exact la aniversarea a 50 de ani de la performanța de la Montreal: primul „10 perfect” la Jocurile Olimpice.

Iată câteva activități pentru „Anul Nadia Comăneci”, coordonate de COSR:

o gală, organizată pe 26 mai, și un cros olimpic (6 iunie - București)

proiecte educaționale dedicate copiilor și tinerilor

inaugurarea unui muzeu temporar în Onești, orașul natal

organizarea de cupe internaționale și festivaluri sportive.

