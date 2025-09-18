„O imagine bună”  Reacția lui Dean Huijsen, care rămâne suspendat, deși Comisia a recunoscut că a fost o greșeală de arbitraj +25 foto
Dean Huijsen FOTO: IMAGO
„O imagine bună” Reacția lui Dean Huijsen, care rămâne suspendat, deși Comisia a recunoscut că a fost o greșeală de arbitraj

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 21:40
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 21:46
  • Dean Huijsen (20 de ani) a răspuns după ce Comisia de Apel nu i-a anulat suspendarea.
  • Comisia Spaniolă de Arbitraj transmisese că eliminarea fundașului a fost o decizie eronată de arbitraj.

Dean Huijsen a fost eliminat în minutul 32 al duelului dintre Real Madrid și Real Sociedad, 2-1.

Dean Huijsen răspunde după ce nu i s-a ridicat suspendarea

Dean Huijsen a postat un mesaj pe rețelele de socializare, prin care critică decizia de a nu i se anula suspendarea.

Au recunoscut greșeala, dar sunt totuși rămân suspendat, o imagine bună pentru fotbalul spaniol”, a scris Dean Hujsen, pe InstaStory.

Postarea lui Dean Huijsen / FOTO: @deanhuijsen Postarea lui Dean Huijsen / FOTO: @deanhuijsen
Postarea lui Dean Huijsen / FOTO: @deanhuijsen

Fotbalistul este indisponibil pentru un meci. Astfel, Dean Huijsen nu va putea evolua în duelul de sâmbătă, 20 septembrie, din etapa #5 din LaLiga, împotriva celor de la Espanyol.

CTA a recunoscut greșeala de arbitraj, Comisia de Apel nu a ținut cont

Comisia Spaniolă de Arbitraj (CTA) a folosit, cu scop educativ, înregistrarea fazei în care Dean Huijsen a încasat cartonașul roșu, în meciul cu Real Sociedad.

CTA susține că fotbalistul ar fi trebuit să primească doar cartonașul galben pentru faultul comis și decizia „centralului” este o eroare de arbitraj.

„O imagine bună”  Reacția lui Dean Huijsen, care rămâne suspendat, deși Comisia a recunoscut că a fost o greșeală de arbitraj „O imagine bună”  Reacția lui Dean Huijsen, care rămâne suspendat, deși Comisia a recunoscut că a fost o greșeală de arbitraj

Real Madrid a atacat decizia arbitrului Gil Manzano la Comisia de Apel, însă răspunsul a fost unul negativ. Forul nu a ținut cont de explicațiile CTA și a considerat că faza era interpretabilă.

„Această Comisie nu constată nicio încălcare a principiilor tipicității, proporționalității sau certitudinii juridice invocate de Real Madrid CF.

Realitatea factuală invocată de club nu poate fi considerată dovedită, întrucât, așa cum s-a afirmat pe baza probelor video, jocul admite interpretări diferite, inclusiv cea făcută de arbitru în raportul său.

În consecință, aprecierea arbitrului nu poate fi calificată ca fiind eronată.

Din același motiv, nu este oportun să se pună la îndoială aplicarea articolului 118.3 din Codul Disciplinar, care stabilește caracterul definitiv al hotărârilor arbitrale în domeniul tehnic.

Ne confruntăm cu o evaluare tehnică plauzibilă și, prin urmare, nerevizuibilă prin intermediul acestei proceduri disciplinare”, se arată în raportul Comisiei de Apel, potrivit marca.com.

Xabi Alonso a criticat arbitrajul: „Îmi place ca VAR-ul să intervină”

La sfârșitul partidei împotriva lui Real Sociedad, Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a criticat decizia de arbitraj prin care Dean Huijsen a fost eliminat.

„Pentru mine, a fost cartonaș galben, pentru că Militao era aproape, mai erau 40 de metri, iar mingea nu era sub control. Asta a fost interpretarea mea. Nu mi-am schimbat părerea. L-am întrebat și nu m-a convins.

Din acel moment, contextul meciului s-a schimbat. Golul de 0-2 a fost foarte important, dar echipa a știut să se sacrifice.

Să câștigi aici este foarte greu, iar astăzi a fost și mai greu. Când sunt erori evidente, îmi place ca VAR-ul să intervină.

Nu vreau să mă concentrez doar pe prestația arbitrului, deși a influențat mult meciul.”, a spus Xabi Alonso, conform sursei menționate anterior.

Momentul în care a fost eliminat Dean Huijsen. Foto: Captură, beIN Sports 2
Momentul în care a fost eliminat Dean Huijsen. Foto: Captură, beIN Sports 2

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share