România - Franța 27-32 Dominație totală a campioanei mondiale » Două jucătoare au început să plângă

România - Franța 27-32. Campioana mondială a dictat ritmul pe toată durata partidei.

Lena Grandveau (22 de ani) a fost eliminată după ce a fost aproape de a o accidenta pe Mihaela Mihai (20 de ani).

Duelul a fost primul meci-test programat în această lună de naționala României împotriva Franței.

Franța s-a impus fără probleme împotriva României

În minutul 7 al duelului de la Oradea Arena, Mihaela Mihai s-a accidentat după un contact cu Lena Grandveau.

Extrema de 20 de ani a acuzat probleme la nivelul gleznei și a izbucnit în lacrimi. Și franțuzoaica a început să plângă după ce a primit cartonașul roșu.

Grandveau și Mihai, captură Digi Sport

România a reușit să mențină diferența minimă în primele 10 minute ale duelului. Selecționata din Hexagon s-a desprins la 5 goluri până în minutul 24 al partidei.

Alicia Gogîrlă și Lorena Ostase au înscris în ultimele minute din prima repriză și scorul pauzei a fost 18-13.

În actul secund, România a început mai bine și s-a apropiat la 3 goluri de Franța. Totuși, oaspetele au reușit să preia controlul partidei și să aibă un avantaj de 7 goluri în minutul 35. Franța a păstrat constant diferența de 6 și 7 goluri.

Ioana Niță a marcat, de la 7 metri, și a stabilit scorul final al partidei, 27-32.

Aceasta a fost a 12-a înfrângere suferită de România împotriva Franței

Selecționata lui Florentin Pera își poate lua revanșa sâmbătă, de la ora 15:00, în al doilea test împotriva Franței, tot la Oradea

România se pregătește pentru Campionatul Mondial 2025

Meciurile amicale programate împotriva Franței fac parte din programul de pregătire al naționalei pentru Campionatul Mondial ce va avea loc în acest an, în Olanda și Germania.

România va participa în Grupa A a competiției și va întâlni pe Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Până atunci, „tricolorele” se vor reuni pentru duelurile din EHF Euro Cup cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

