Mourinho, prezentat la Benfica Tehnicianul a fost luat la țintă de președintele lui Fener: „Ciudată coincidență! Parcă a plănuit totul”
Jose Mourinho. Foto: Captură, @ABOLA_PT
Mourinho, prezentat la Benfica Tehnicianul a fost luat la țintă de președintele lui Fener: „Ciudată coincidență! Parcă a plănuit totul”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 17:55
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 18:42
  • Tehnicianul Jose Mourinho (62 de ani) a semnat cu Benfica.
  • Fostul antrenor a sosit deja la Lisabona, unde a fost prezentat oficial.
  • Tehnicianul urmează să conducă în această seară primul său antrenament cu formația lusitană.

Mourinho a semnat un contract valabil până în 2027, conform abola.pt.

Jose Mourinho a semnat cu Benfica

Mourinho l-a înlocuit pe Bruno Lage, care a fost demis după înfrângerea de marți, pe teren propriu, în Liga Campionilor, împotriva lui Qarabag, scor 2-3.

„Benfica m-a întrebat oficial dacă sunt interesat. Ce antrenor i-ar spune nu? Eu nu.

Când mi s-a oferit oportunitatea de a antrena Benfica, nu am ezitat să spun că sunt interesat, că mi-aș dori să fac asta”, a spus Mourinho când a ajuns în Portugalia, conform bbc.com.

  • 10 meciuri a bifat Mourinho pe banca celor de la Benfica la începutul carierei sale de antrenor principal, în anul 2000, înainte de a pleca în urma unui conflict cu președintele clubului.
  • Ulterior, s-a afirmat la Porto între 2002 și 2004, perioadă în care a cucerit șase trofee, inclusiv Liga Campionilor.
  • Apoi, a antrenat cluburi de top: Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma și, cel mai recent, Fenerbahce

Conform presei portugheze, Mourinho ar urma să fie însoțit de secunzii Joao Trelhao și Pedro Machado, precum și de preparatorul fizic Antonio Dias, colaboratori ai săi din perioada petrecută în Turcia.

Din staff vor face parte și Ricardo Rocha, alături de Nuno Santos, antrenorul de portari, care au rămas la echipă după mandatul lui Bruno Lage.

VIDEO Prezentarea lui Jose Mourinho la Benfica, în cantonamentul de la Seixal

Cele mai interesante declarații de azi ale tehnicianului:

  • „Sunt antrenorul unuia dintre cele mai mari cluburi din lume. Vreau să mă concentrez asupra acestei misiuni, nu pe dificultatea ei, ci pe această plăcere a muncii unui antrenor. Să mă concentrez pe ceva cu adevărat interesant”
  • „Vreau să mulțumesc pentru încrederea acordată, pentru onoarea pe care o simt în acest moment. Fiind portughez, nu există nicio persoană care să nu fie familiarizată cu istoria, cultura și dimensiunea națiunii Benfica și a acestui club”
  • „Au trecut 25 de ani de când am antrenat pentru prima dată Benfica, dar nu sunt aici să-mi sărbătoresc cariera, au fost 25 de ani în care am avut ocazia să lucrez la cele mai mari cluburi din lume și aș dori să spun că niciunul dintre celelalte cluburi gigantice pe care am avut ocazia să le antrenez nu m-a făcut să mă simt mai onorat, mai responsabil sau mai motivat decât a fi antrenorul lui Benfica”

Președintele lui Fenerbahce nu înțelege cum a fost ales Mourinho

E pentru a doua oară când Rui Costa, președintele celor de la Benfica, încearcă să-l aducă pe Mourinho. Prima dată a fost în martie 2024, dar atunci clubul nu a făcut pasul decisiv, iar antrenorul a semnat cu Fenerbahce.

Totuși, mutarea s-a concretizat acum, iar conducătorul turcilor a evidențiat faptul că Fenerbahce l-a demis pe Mourinho după ce echipa a ratat calificarea în Liga Campionilor, în dubla manșă încheiată cu 1-0 tocmai împotriva celor de la Benfica.

Ali Koc, președintele clubului turc, a comentat ironic subiectul, afirmând că a fost surprins.

„Marți seară ne-am culcat foarte târziu. Nu știam nimic despre acest subiect, știam doar rezultatul meciului. Am vorbit cu un prieten de la Qarabag și l-am felicitat, pentru că este un club cu care avem o relație specială.

Abia dimineață am aflat vestea că antrenorul despre care vorbiți ar fi ajuns la un acord cu Benfica.

Este una dintre acele coincidențe ciudate ale vieții. Ce altceva aș putea adăuga?”, a spus Koc, potrivit maisfutebol.iol.pt.

Mourinho este o personalitate atât de mare încât ai zice că a calculat, a anticipat că Qarabag va învinge Benfica, chiar înainte de tragerea la sorți. Parcă ar fi spus: «Mai bine creez probleme la Fenerbahce, țin conferințe de presă, apoi ies din Liga Campionilor împotriva Benficăi și, la final, lumea va crede că președintele m-a trimis acolo». Ca și cum ar fi plănuit totul dinainte Ali Koc, președintele lui Fenerbahce

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
portugalia Jose Mourinho antrenor Benfica Lisabona
