Gigi Becali, patronul FCSB, și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, au comentat situația creată de concertele Metallica și Iron Maiden.

Cele două concerte, programate pe 13 și 28 mai, vor face ca Arena Națională unde cluburile evoluează acasă să fie indisponibilă pentru fotbal aproximativ o lună.

Arena Națională va fi închisă pentru cele două concerte chiar în perioada desfășurării ultimelor etape ale campionatului. Această decizie afectează direct FCSB și Dinamo, echipe aflate în lupta pentru titlu, care joacă acasă pe cel mai mare stadion al țării.

Metallica și Iron Maiden ocupă „Arena”. Reacțiile lui Gigi Becali și Andrei Nicolescu

Ultimul caz similar a avut loc în 2022, când meciul decisiv din campionat dintre FCSB și CFR Cluj (3-1) a fost mutat la Buzău din cauza Saga Festival.

„Asta e România, dar poate, până atunci, trece legea mea. Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. Nu mă mai deranjează nimic. Ce să mai zic?

În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu. Domnul să vă ajute!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

700.000 de euro a încasat FCSB din vânzarea biletelor pentru meciul cu Universitatea Craiova, încheiat 1-0, disputat pe 17 mai, în ultima etapă a sezonului trecut

Andrei Nicolescu a spus, pentru aceeași sursă, care este varianta de rezervă a „câinilor”:

„Nu știam de acest aspect. E informație proaspătă. Normal că ne afectează. Noi doream să jucăm pe Arena Națională. Acum nu știu ce se va întâmpla.

Varianta de rezervă, evident, este Arcul de Triumf.

Dar mai multe nu pot să vă spun, pentru că efectiv acum am aflat și eu de la dumneavoastră. O să analizăm şi noi situaţia”.

55.000 de locuri este capacitatea Arenei Naționale. „Arcul” are 8.200 de locuri

FCSB a evoluat la începutul sezonului pe stadionul din Ghencea, în timp ce Dinamo poate folosi „Arcul de Triumf”.

Numărul de locuri disponibile pe cele două stadioane:

Stadionul Ghencea: 31.000 de locuri

Stadionul Arcul de Triumf: 7.500 de locuri

Metallica și Iron Maiden își vor susține concertele pe Arena Națională

Cele două trupe de rock vor concerta în România pe Arena Națională: Iron Maiden, în cadrul turneului aniversar „Run For Your Lives”, dedicat celor 50 de ani de carieră, și Metallica, ca parte a turneului mondial „M72”.

Biletele pentru concertul Iron Maiden se pun în vânzare pe 27 septembrie, de la ora 11:00 și pot fi cumpărate de AICI.

Biletele pentru concertul Metallica au fost puse în vânzare pe 30 mai 2025 și nu se mai pot cumpăra online.

