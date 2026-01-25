Fază românescă în Turcia FOTO: Combinație între Sorescu și Drăguș la golul marcat de Gaziantep, care a ratat victoria în ultimele minute

Gaziantep - Konyaspor 1-1. Deian Sorescu și Denis Drăguș au colaborat la reușita echipei lor, în meciul din etapa #19 a campionatului din Turcia.

Vârful naționalei a pasat decisiv, în timp ce mijlocașul lateral s-a aflat la finalizare.

Deși venea după un rezultat important, 1-1 cu liderul Galatasaray în etapa precedentă, Gaziantep nu a reușit să câștige nici duminică, ajungând la două luni fără succes în Super Lig.

Gaziantep - Konyaspor 1-1 . Combinație la gol între Deian Sorescu și Denis Drăguș

Drăguș a revenit recent la fosta sa echipă și a bifat deja prima partidă ca integralist, după debutul din etapa precedentă, cu Galatasaray.

De această dată, atacantul a reușit și prima pasă decisivă, în prelungirile primei reprize, Deian Sorescu fiind cel care trimis mingea în poartă, din interiorul careului, cu un șut în forță, pe jos, la colțul lung.

Gaziantep a scăpat victoria printre degete, după ce Konyaspor a egalat în minutul 88 prin Kramer.

Sorescu și Drăguș au încheiat cele 90 de minute pe teren, în timp ce Alexandru Maxim, celălalt român aflat în primul „11”, a fost înlocuit în minutul 70 de Kabasakal.

În prezent, formația pregătită de Burak Yilmaz ocupă locul 8, cu doar 25 de puncte adunate după 19 etape.

