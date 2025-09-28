„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci

Deian Sorescu, 28 de ani, a fost înlocuit neașteptat de repede la Gaziantep, 2-2 acasă cu Samsunspor. Scorul era 0-2 după nici 20 de minute. Antrenorul nu a mai așteptat pauza.

Deian Sorescu joacă din ianuarie 2024 la Gaziantep. Adus de Marius Șumudică, întâi împrumut de la Rakow, transferat definitiv în vara următoare, pentru 700.000 de euro.

De când a venit, s-a impus în Turcia. A fost titular de cele mai multe ori la roș-negri.

Sorescu s-a întors cu spatele la golul de 0-1

Sâmbătă, o premieră negativă pentru el. Înlocuit după doar 30 de minute de la startul meciului.

Împotriva lui Samsunspor, antrenorul Burak Yilmaz (fost atacant important la Galatasaray, al doilea golgeter all-time al naționalei Turciei, 31 de goluri în 77 de selecții) a încercat o abordare ofensivă, cu Sorescu dorit mai mult în atac.

Dar după nici 20 de minute, scorul era exact ce nu voia Burak. 0-2, ambele goluri primite în urma unor lovituri de colț. La 0-1, Deian s-a întors cu spatele la foarfeca decisivă a lui Van Drongelen.

Două înlocuiri la Gaziantep în minutul 30. Sorescu, una dintre ele

Tehnicianul a luat o hotărâre radicală. A făcut două schimbări în minutul 30. Una dintre ele era Sorescu.

„Ne-am pregătit foarte bine, dar am început prost. Am regăsit controlul jocului după înlocuiri”, a explicat tehnicianul la conferință.

Antrenorul Burak Yilmaz, discuție aprinsă cu Alex Maxim, căpitanul lui Gaziantep Foto: Imago

„Nu mi-a plăcut deloc modul în care am jucat, am simțit că e nevoie să schimb ceva”.

Cu Alex Maxim (35 de ani) 90 de minute, Gaziantep a reușit să egaleze în fața unei echipe care a evoluat o repriză în inferioritate.

Sorescu, titular în toate meciurile la Gaziantep

Sorescu, sub contract până în 2027, a fost mereu titular de la startul sezonului.

Șapte etape, de șapte ori în primul „11” în Super Lig.

Trei partide integralist.

Șase jocuri de minimum 78 de minute.

Un gol, la 2-1 cu Genclerbirligi.

