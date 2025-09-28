„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci
Deian Sorescu a jucat 546 de minute la Gaziantep în acest sezon Foto: Imago
„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 13:40
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 14:18
  • Deian Sorescu, 28 de ani, a fost înlocuit neașteptat de repede la Gaziantep, 2-2 acasă cu Samsunspor. Scorul era 0-2 după nici 20 de minute. Antrenorul nu a mai așteptat pauza.

Deian Sorescu joacă din ianuarie 2024 la Gaziantep. Adus de Marius Șumudică, întâi împrumut de la Rakow, transferat definitiv în vara următoare, pentru 700.000 de euro.

„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere
De când a venit, s-a impus în Turcia. A fost titular de cele mai multe ori la roș-negri.

Sorescu s-a întors cu spatele la golul de 0-1

Sâmbătă, o premieră negativă pentru el. Înlocuit după doar 30 de minute de la startul meciului.

Împotriva lui Samsunspor, antrenorul Burak Yilmaz (fost atacant important la Galatasaray, al doilea golgeter all-time al naționalei Turciei, 31 de goluri în 77 de selecții) a încercat o abordare ofensivă, cu Sorescu dorit mai mult în atac.

Dar după nici 20 de minute, scorul era exact ce nu voia Burak. 0-2, ambele goluri primite în urma unor lovituri de colț. La 0-1, Deian s-a întors cu spatele la foarfeca decisivă a lui Van Drongelen.

Două înlocuiri la Gaziantep în minutul 30. Sorescu, una dintre ele

Tehnicianul a luat o hotărâre radicală. A făcut două schimbări în minutul 30. Una dintre ele era Sorescu.

„Ne-am pregătit foarte bine, dar am început prost. Am regăsit controlul jocului după înlocuiri”, a explicat tehnicianul la conferință.

Antrenorul Burak Yilmaz, discuție aprinsă cu Alex Maxim, căpitanul lui Gaziantep Foto: Imago Antrenorul Burak Yilmaz, discuție aprinsă cu Alex Maxim, căpitanul lui Gaziantep Foto: Imago
Antrenorul Burak Yilmaz, discuție aprinsă cu Alex Maxim, căpitanul lui Gaziantep Foto: Imago

„Nu mi-a plăcut deloc modul în care am jucat, am simțit că e nevoie să schimb ceva”.

Cu Alex Maxim (35 de ani) 90 de minute, Gaziantep a reușit să egaleze în fața unei echipe care a evoluat o repriză în inferioritate.

Sorescu, titular în toate meciurile la Gaziantep

Sorescu, sub contract până în 2027, a fost mereu titular de la startul sezonului.

  • Șapte etape, de șapte ori în primul „11” în Super Lig. 
  • Trei partide integralist. 
  • Șase jocuri de minimum 78 de minute. 
  • Un gol, la 2-1 cu Genclerbirligi. 

