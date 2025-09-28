„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere
Dennis Man, primul assist la PSV Eindhoven Foto: Imago
Stranieri

„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 13:15
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 13:15
  • Dennis Man, 27 de ani, a fost prima oară decisiv după transferul la PSV Eindhoven, deși a jucat doar 20 de minute la 2-1 cu Excelsior.
  • Prima acțiune, sprint, două atingeri și PSV a învins datorită lui la Rotterdam. 
  • Cine va fi titular miercuri, împotriva lui Bayer Leverkusen, în Liga Campionilor?

În sfârșit, olandezii sunt mulțumiți de Dennis Man la PSV.

Jucase 100 de minute în total în două meciuri de Eredivisie și altul de Champions League și toți îl criticau la Eindhoven.

Ce se întâmplă cu Dennis Man? Peter Bosz clarifică situația românului  de la PSV: „Așa e când vii din Italia”
Citește și
Ce se întâmplă cu Dennis Man? Peter Bosz clarifică situația românului de la PSV: „Așa e când vii din Italia”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Dennis Man? Peter Bosz clarifică situația românului  de la PSV: „Așa e când vii din Italia”

Man a fost iar rezervă. Antrenorul a preferat să facă un test pe extremă

După două partide în care antrenorul l-a uitat rezervă în campionat, Peter Bosz a surprins sâmbătă seară, la 2-1 cu Excelsior.

Cum Van Bommel s-a accidentat grav, iar Perisic a devenit aripă stângă, specialiștii batavi se așteptau ca Bakjraktarevic să fie titular pe extrema dreaptă. Sau Man.

Dar tehnicianul l-a preferat acolo pe tânărul Wanner, 19 ani, cumpărat cu 15 milioane de euro în vară de la Bayern. Un mijlocaș ofensiv.

Prima acțiune în stilul Man la PSV

L-a chemat pe Man de pe bancă într-un moment dificil, când era 1-1 la Rotterdam și PSV nu putea debloca apărarea adversă.

Man l-a înlocuit pe Wanner. În stânga, antrenorul Bosz Foto: Imago Man l-a înlocuit pe Wanner. În stânga, antrenorul Bosz Foto: Imago
Man l-a înlocuit pe Wanner. În stânga, antrenorul Bosz Foto: Imago

A intrat în minutul 70, reușind prima dată de când s-a transferat în Țările de Jos să declanșeze o acțiune așa cum îi place.

Sunt fericit. A fost altă deplasare dificilă, pentru că toți vor să învingă PSV Dennis Man, extremă PSV

Contraatac, sprint după o pasă lungă, a depășit un fundaș în viteză, pe al doilea l-a păcălit după o autopasă cu călcâiul.

În fața goalkeeperului, nu a încercat el să șuteze. I-a oferit șansa golului colegului Saibari, rămas singur cu poartă goală.

Saibari i-a mulțumit lui Man: „Eu doar am pus mingea în plasă”

De-abia sâmbătă, 27 septembrie, s-a remarcat Dennis la PSV, la 46 de zile după transferul de 8,5 milioane de euro de la Parma.

93 de secunde
trecuseră de când a intrat în joc până la assistul oferit de Dennis Man, pasă decisivă la golul victoriei lui PSV

Marocanul Saibari, care a înscris a 25-a oară pentru roș-albi, i-a mulțumit lui Man.

Imediat după gol, le-a arătat fanilor că Dennis a fost eroul acțiunii: „El a făcut tot”.

La flash-interviul de la final, a declarat: „S-a descurcat foarte bine. Sprint în profunzime, preia mingea și mi-o pasează. Eu doar am pus-o în plasă”.

Dennis, felicitat de veteranul Perisic (36 de ani) Foto: Imago Dennis, felicitat de veteranul Perisic (36 de ani) Foto: Imago
Dennis, felicitat de veteranul Perisic (36 de ani) Foto: Imago

Batavii se întreabă cine va fi extremă dreaptă miercuri, la Leverkusen, în Ligă?

  • Bajraktarevic, odihnit sâmbătă.
  • Wanner, testat pe acel post cu Excelsior.
  • Sau Man, decisiv la Rotterdam.

Citește și

Acum poate profita Man Ghinionul uriaș al unui coleg poate fi șansa „tricolorului” la PSV: „Nici nu mai pot să mă uit”
Stranieri
20:10
Acum poate profita Man Ghinionul uriaș al unui coleg poate fi șansa „tricolorului” la PSV: „Nici nu mai pot să mă uit”
Citește mai mult
Acum poate profita Man Ghinionul uriaș al unui coleg poate fi șansa „tricolorului” la PSV: „Nici nu mai pot să mă uit”
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Stranieri
12:31
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Citește mai mult
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
olanda PSV Eindhoven eredivisie peter bosz dennis man
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
13:47
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
16:09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
07:54
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
12:55
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
16:45
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
17:06
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
17:40
LIVE Metaloglobus - Botoșani, în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
LIVE Metaloglobus - Botoșani , în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
10:18
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
16:25
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share