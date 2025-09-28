„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere

Dennis Man, 27 de ani, a fost prima oară decisiv după transferul la PSV Eindhoven, deși a jucat doar 20 de minute la 2-1 cu Excelsior.

Prima acțiune, sprint, două atingeri și PSV a învins datorită lui la Rotterdam.

Cine va fi titular miercuri, împotriva lui Bayer Leverkusen, în Liga Campionilor?

În sfârșit, olandezii sunt mulțumiți de Dennis Man la PSV.

Jucase 100 de minute în total în două meciuri de Eredivisie și altul de Champions League și toți îl criticau la Eindhoven.

Man a fost iar rezervă. Antrenorul a preferat să facă un test pe extremă

După două partide în care antrenorul l-a uitat rezervă în campionat, Peter Bosz a surprins sâmbătă seară, la 2-1 cu Excelsior.

Cum Van Bommel s-a accidentat grav, iar Perisic a devenit aripă stângă, specialiștii batavi se așteptau ca Bakjraktarevic să fie titular pe extrema dreaptă. Sau Man.

Dar tehnicianul l-a preferat acolo pe tânărul Wanner, 19 ani, cumpărat cu 15 milioane de euro în vară de la Bayern. Un mijlocaș ofensiv.

Prima acțiune în stilul Man la PSV

L-a chemat pe Man de pe bancă într-un moment dificil, când era 1-1 la Rotterdam și PSV nu putea debloca apărarea adversă.

Man l-a înlocuit pe Wanner. În stânga, antrenorul Bosz Foto: Imago

A intrat în minutul 70, reușind prima dată de când s-a transferat în Țările de Jos să declanșeze o acțiune așa cum îi place.

Sunt fericit. A fost altă deplasare dificilă, pentru că toți vor să învingă PSV Dennis Man, extremă PSV

Contraatac, sprint după o pasă lungă, a depășit un fundaș în viteză, pe al doilea l-a păcălit după o autopasă cu călcâiul.

În fața goalkeeperului, nu a încercat el să șuteze. I-a oferit șansa golului colegului Saibari, rămas singur cu poartă goală.

Dennis Man stelt met zijn allereerste balcontacten Ismael Saibari in staat om te scoren! 👏#excpsv — ESPN NL (@ESPNnl) September 27, 2025

Saibari i-a mulțumit lui Man: „Eu doar am pus mingea în plasă”

De-abia sâmbătă, 27 septembrie, s-a remarcat Dennis la PSV, la 46 de zile după transferul de 8,5 milioane de euro de la Parma.

93 de secunde trecuseră de când a intrat în joc până la assistul oferit de Dennis Man, pasă decisivă la golul victoriei lui PSV

Marocanul Saibari, care a înscris a 25-a oară pentru roș-albi, i-a mulțumit lui Man.

Imediat după gol, le-a arătat fanilor că Dennis a fost eroul acțiunii: „El a făcut tot”.

First touch of the game for Dennis, assisting Saibari on his 2️⃣5️⃣th goal for PSV#EXCPSV 1-2 pic.twitter.com/uHrnP7c6X3 — PSV (@PSV) September 27, 2025

La flash-interviul de la final, a declarat: „S-a descurcat foarte bine. Sprint în profunzime, preia mingea și mi-o pasează. Eu doar am pus-o în plasă”.

Dennis, felicitat de veteranul Perisic (36 de ani) Foto: Imago

Batavii se întreabă cine va fi extremă dreaptă miercuri, la Leverkusen, în Ligă?

Bajraktarevic, odihnit sâmbătă .

. Wanner, testat pe acel post cu Excelsior .

. Sau Man, decisiv la Rotterdam.

