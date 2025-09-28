Hagi a șocat Legia Polonezii, bulversați de pretențiile lui Ianis: „Sume foarte mari! N-am oferit nimănui așa ceva” +6 foto
Hagi a șocat Legia Polonezii, bulversați de pretențiile lui Ianis: „Sume foarte mari! N-am oferit nimănui așa ceva”

  • Michal Zewlakow, directorul sportiv de la Legia Varșovia, a dezvăluit motivul pentru care Ianis Hagi (26 de ani) nu a ajuns la formația antrenată de Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu a insistat în această vară pentru transferul lui Ianis Hagi, însă lucrurile nu s-au concretizat.

Michal Zewlakow a explicat că negocierile au eșuat, din cauza cerințelor contractuale mult prea ridicate ale mijlocașului.

Ianis Hagi a șocat Legia: „A cerut un contract pe care nu l-am oferit niciodată!”

„Iordănescu a spus că Ianis Hagi este un fotbalist excelent, dar că a avut probleme în ultima perioadă și a ratat pregătirea.

Dacă ar fi avut pretenții financiare mai mici, acest transfer ar fi fost posibil. Cred că ar fi fost pregătit fizic în două luni și ar fi adus un plus de valoare echipei.

Diferența dintre așteptările lui și puterea noastră financiară a fost însă una foarte mare.

Contractul în sine a fost unul pe care Legia probabil că nu l-a oferit niciodată unui fotbalist. În plus, mai erau și comisioanele agentului… Sume foarte mari, a dezvăluit Michal Zewlakow, potrivit weszlo.com

După ce transferul la Legia a picat, Ianis Hagi a semnat în finalul perioadei de mercato cu Alanyaspor, din Turcia.

Ianis Hagi: „Sper că va continua să mă urmărească până mă voi retrage”

Ianis Hagi a fost introdus pe teren în minutul 71 al partidei Alanyaspor - Galatasaray, 0-1. La finalul partidei, internaționalul român a oferit o primă reacție și a avut un mesaj pentru tatăl său, Gică.

„Am reuşit să avem o prestaţie foarte bună. Am avut 22 de ocazii. Am jucat împotriva campioanei en-titre, a fost un meci dificil.

Am vrut să arătăm cine e Alanyaspor. Desigur, o astfel de prestaţie fără puncte nu e de ajuns, aveam nevoie şi de victorie.

A fost o ocazie foarte specială pentru mine şi pentru familia mea. Am avut parte de nişte ani minunaţi în Istanbul (n.r. oraşul în care Ianis Hagi s-a născut), iar tatăl meu a avut foarte mare succes aici.

Mă bucură să îl am pe tatăl meu în tribune şi să mă vadă cum joc. M-a urmărit încă de când eram mic şi sper că va continua să o facă până mă voi retrage”, a spus Ianis Hagi, citat de milliyet.com.tr.

Gica Hagi, spectator la Alanyaspor - Galatasaray 0-1 (FOTO: captură BeinSports)
Gica Hagi, spectator la Alanyaspor - Galatasaray 0-1 (FOTO: captură BeinSports)

Gica Hagi, spectator la Alanyaspor - Galatasaray 0-1 (FOTO: captură BeinSports) Gica Hagi, spectator la Alanyaspor - Galatasaray 0-1 (FOTO: captură BeinSports) Ianis Hagi a intrat ca rezervă în Alanyaspor- Galatasaray 0-1 (FOTO: captură BeinSports) Ianis Hagi a intrat ca rezervă în Alanyaspor- Galatasaray 0-1 (FOTO: captură BeinSports) Ianis Hagi a intrat ca rezervă în Alanyaspor- Galatasaray 0-1 (FOTO: captură BeinSports)
Statisticile lui Ianis Hagi din Alanyaspor - Galatasaray 0-1

  • 25 de minute jucate 
  • 17 atingeri de balon
  • 7 pierderi de posesie
  • 1/6 centrări reușite 
  • 8/9 pase scurte reușite 
  • nu a încercat niciun dribling
  • 0/1 dueluri câștigate la sol 
  • un șut blocat de adversar

