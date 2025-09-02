Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!

Como a decis să-i rezilieze contractul lui Dele Alli (29 de ani).

Jucătorul englez care a strălucit în tricoul lui Tottenham nu-și mai regăsește forma de câteva sezoane, iar acum a părăsit și echipa antrenată de Cesc Fabregas.

Como i-a reziliat contractul lui Dele Alli

În căutarea formei de altădată, Dele Alli a semnat cu formația italiană Como în ianuarie 2025. Contractul era pe o perioadă de 18 luni, cu posibilitate de prelungire timp de încă un sezon.

După 7 luni petrecute în Italia, timp în care a jucat într-un singur meci, Dele Alli a fost dat afară de echipa antrenată de Cesc Fabregas în ultima zi a perioadei de mercato , anunță gazzetta.it.

Unica partidă în care englezul a jucat pentru Como s-a disputat pe 15 martie, în etapa 29 a sezonului trecut din Serie A, împotriva lui AC Milan.

Englezul a jucat doar 9 minute în partida de pe Giuseppe Meazza, care a fost câștigată de gazde, scor 2-1.

Dele Alli a fost introdus pe teren în minutul 81 al meciului, înlocuindu-l pe Lucas Da Cunha. Dar englezul nu a apucat finalul partidei pe gazon, fiind eliminat după ce a comis un fault dur în minutul 90+1.

Dele Alli was sent off after receiving a red card just nine minutes into his first professional appearance in two years.



Even Kyle Walker was pleading with the ref to keep the initial yellow and to not change it to a red 💔 pic.twitter.com/B6hWGYeHks — ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2025

De-a lungul carierei sale, Dele Alli a mai jucat pentru Tottenham, Everton și Beșiktaș.

Perioada sa glorie a fost în tricoul lui Tottenham, pentru care a jucat 269 de meciuri, a înscris 67 de goluri și a oferit 59 de pase de gol.

2 milioane de euro valorează Dele Alli, conform Transfermarkt. 100 de milioane de euro era valoarea englezului în 2018, când juca la Tottenham

