Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Dele Alli. Foto: IMAGO
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!

Publicat: 02.09.2025, ora 10:56
  • Como a decis să-i rezilieze contractul lui Dele Alli (29 de ani).

Jucătorul englez care a strălucit în tricoul lui Tottenham nu-și mai regăsește forma de câteva sezoane, iar acum a părăsit și echipa antrenată de Cesc Fabregas.

Como i-a reziliat contractul lui Dele Alli

În căutarea formei de altădată, Dele Alli a semnat cu formația italiană Como în ianuarie 2025. Contractul era pe o perioadă de 18 luni, cu posibilitate de prelungire timp de încă un sezon.

După 7 luni petrecute în Italia, timp în care a jucat într-un singur meci, Dele Alli a fost dat afară de echipa antrenată de Cesc Fabregas în ultima zi a perioadei de mercato, anunță gazzetta.it.

Unica partidă în care englezul a jucat pentru Como s-a disputat pe 15 martie, în etapa 29 a sezonului trecut din Serie A, împotriva lui AC Milan.

Englezul a jucat doar 9 minute în partida de pe Giuseppe Meazza, care a fost câștigată de gazde, scor 2-1.

Dele Alli a fost introdus pe teren în minutul 81 al meciului, înlocuindu-l pe Lucas Da Cunha. Dar englezul nu a apucat finalul partidei pe gazon, fiind eliminat după ce a comis un fault dur în minutul 90+1.

De-a lungul carierei sale, Dele Alli a mai jucat pentru Tottenham, Everton și Beșiktaș.

Perioada sa glorie a fost în tricoul lui Tottenham, pentru care a jucat 269 de meciuri, a înscris 67 de goluri și a oferit 59 de pase de gol.

2 milioane de euro
valorează Dele Alli, conform Transfermarkt. 100 de milioane de euro era valoarea englezului în 2018, când juca la Tottenham

