Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!

- Como a decis să-i rezilieze contractul lui Dele Alli (29 de ani).
Jucătorul englez care a strălucit în tricoul lui Tottenham nu-și mai regăsește forma de câteva sezoane, iar acum a părăsit și echipa antrenată de Cesc Fabregas.
Como i-a reziliat contractul lui Dele Alli
În căutarea formei de altădată, Dele Alli a semnat cu formația italiană Como în ianuarie 2025. Contractul era pe o perioadă de 18 luni, cu posibilitate de prelungire timp de încă un sezon.
După 7 luni petrecute în Italia, timp în care a jucat într-un singur meci, Dele Alli a fost dat afară de echipa antrenată de Cesc Fabregas în ultima zi a perioadei de mercato, anunță gazzetta.it.
Unica partidă în care englezul a jucat pentru Como s-a disputat pe 15 martie, în etapa 29 a sezonului trecut din Serie A, împotriva lui AC Milan.
Englezul a jucat doar 9 minute în partida de pe Giuseppe Meazza, care a fost câștigată de gazde, scor 2-1.
Dele Alli a fost introdus pe teren în minutul 81 al meciului, înlocuindu-l pe Lucas Da Cunha. Dar englezul nu a apucat finalul partidei pe gazon, fiind eliminat după ce a comis un fault dur în minutul 90+1.
De-a lungul carierei sale, Dele Alli a mai jucat pentru Tottenham, Everton și Beșiktaș.
Perioada sa glorie a fost în tricoul lui Tottenham, pentru care a jucat 269 de meciuri, a înscris 67 de goluri și a oferit 59 de pase de gol.